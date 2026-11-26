Біля узбережжя Каліфорнії спостерігається рідкісне явище — морський дим. Дослідники вважають, що його спричинив рекордний Ель-Ніньйо, який формується у Тихому океані.

Протягом останніх кількох місяців вчені спостерігають за розвитком Ель-Ніньйо в Тихому океані — це явище вже набуло неймовірних масштабів, тому вчені назвали нинішню подію "мега-Ель-Ніньйо". Більше того, масштабне Ель-Ніньйо настільки прогріло води Тихого океану, що біля узбережжя Каліфорнії помітили рідкісне явище — морський туман, пише IFLScience.

Мешканці південного узбережжя Каліфорнії стали свідками незвичайного видовища: над поверхнею океану почав підніматися "морський дим". За словами вчених, це досить рідкісне явище — зовсім не ознака підводної пожежі, а прямий наслідок потужного Ель-Ніньйо, що спостерігається цього року.

Зазначимо, що Ель-Ніньйо — це періодичне підвищення температури поверхневих вод у Тихому океані, яке відбувається раз на кілька років. Про це кліматичне явище відомо вже багато століть — ще в XVII столітті рибалки в Південній Америці звернули увагу на періоди, коли поверхневі води Тихого океану ставали незвично теплими.

Тепла океанічна вода може здатися чимось приємним, однак Ель-Ніньйо серйозно порушує глобальні погодні процеси. Як правило, це явище сприяє посиленню ураганів, тайфунів і циклонів, а також зменшує кількість мусонних дощів. Ель-Ніньйо також має значний вплив на морську фауну біля тихоокеанського узбережжя.

Ще одним, менш руйнівним наслідком цього процесу стала поява "морського диму" над поверхнею океану — саме таке явище кілька днів тому зафіксував фотограф Майк Соул у Лагуна-Біч, штат Каліфорнія.

За словами вчених, по суті, морський дим — це хмара, яка утворюється дуже низько над водою. Як і будь-які хмари чи туман, "морський дим" — це результат утворення крихітних крапель рідкої води (а іноді й крижаних кристалів) під час конденсації водяної пари. Це явище виникає, коли відносно тепла морська вода випаровується, насичуючи водяною парою шар повітря безпосередньо над поверхнею океану.

Справа в тому, що холодне повітря не здатне утримувати стільки ж водяної пари, скільки тепле. Коли повітря містить максимально можливу за даної температури кількість водяної пари, кажуть, що воно насичене. Якщо насичене повітря нагріти, воно зможе вмістити більше вологи — саме тому тепле повітря використовують для сушіння предметів: воно активно поглинає вологу. І навпаки, охолодження насиченого повітря (що досягло точки роси) призводить до виділення води (конденсації). По суті, саме це відбувається і у випадку з "морським димом".

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