Протягом століть гігантські хвилі, що виникали в океані нізвідки, вважалися звичайними морськими легендами.

Океанографи та фізики були твердо переконані в тому, що існування величезних "блукаючих хвиль" статистично неможливе, пише Фокус.

Згідно зі стандартними математичними моделями океану, величезні гребені, про які розповідали перелякані члени екіпажів, які дивом уникли загибелі, просто не могли утворитися за звичайних умов. Тому такі свідчення сприймалися виключно як матроські байки.

Ця непохитна наукова впевненість зруйнувалася першого дня 1995 року. Нафтова платформа "Драупнер" (Draupner), встановлена в неспокійних водах Північного моря, була оснащена спрямованим вниз лазерним датчиком для вимірювання висоти хвиль під час шторму. Рівно о 15:20 на платформу обрушилася стихія неймовірної сили. Датчик зафіксував настільки масштабну аномалію, що інженери спочатку вирішили, ніби обладнання вийшло з ладу.

Отримані дані свідчили про появу поодинокої хвилі висотою майже 26 метрів — вона була більш ніж удвічі вищою за штормові хвилі, що її оточували. Це стало першим незаперечним науковим доказом того, що "блукаючі хвилі" дійсно існують, є абсолютно непередбачуваними і здатні зламати навпіл навіть величезне судно.

Це єдине лазерне вимірювання змусило океанографів в одну мить переглянути закони гідродинаміки. Виявилося, що моряки, яким вдалося вижити, зовсім не вигадували страшні казки: океан дійсно час від часу намагався їх знищити.

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