26-метровая волна "наплевала" на законы физики: пришлось пересмотреть основы гидродинамики
На протяжении столетий гигантские волны, которые возникали в океане из ниоткуда, считались обычными морскими легендами.
Океанографы и физики были твердо убеждены в том, что существование огромных “блуждающих волн” статистически невозможно, пишет Фокус.
Согласно стандартным математическим моделям океана, огромные гребни, о которых рассказывали перепуганные члены экипажей, чудом избежавшие гибели, просто не могли сформироваться в обычных условиях. Поэтому подобные свидетельства воспринимались исключительно как матросские байки.
Эта непоколебимая научная уверенность рухнула в первый день 1995 года. Нефтяная платформа «Драупнер» (Draupner), установленная в неспокойных водах Северного моря, была оснащена направленным вниз лазерным датчиком для измерения высоты волн во время шторма. Ровно в 15:20 по платформе ударила стихия невероятной мощи. Датчик зафиксировал настолько масштабную аномалию, что инженеры поначалу решили, будто оборудование вышло из строя.
Полученные данные свидетельствовали о появлении одиночной волны высотой почти 26 метров — она была более чем в два раза выше окружавших её штормовых валов. Это стало первым неопровержимым научным доказательством того, что “блуждающие волны” действительно существуют, совершенно непредсказуемы и способны переломить пополам даже огромное судно.
Это единственное лазерное измерение заставило океанографов в одночасье пересмотреть законы гидродинамики. Оказалось, что моряки, которым удалось выжить, вовсе не сочиняли страшные сказки: океан действительно время от времени пытался их погубить.
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