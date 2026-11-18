В Северной Калифорнии смельчаки выходят в океан, чтобы покорить гигантские штормовые волны в день, который называют Днем монстров.

Последние несколько месяцев ученые предупреждали о том, что в Тихом океане развивается рекордное Эль-Ниньо — считается, что явление достигнет таких масштабов, что нынешний год, вероятно, станет самым жарким годов в истории, а 2027 переплюнет и его. Теперь ученые обнаружили нечто еще более любопытное — Супер-Эль-Ниньо в Тихом океане порождает гигантские волны, пишет Daily Mail.

Огромные волны, порожденные климатическим явлением Эль-Ниньо, обрушились на побережье Калифорнии, привлекая отчаянных серферов для участия к захватывающем событии, известном как День монстров.

Опытные серферы называют сложившиеся условия редкой возможностью покорить колоссальные волны высотой более 18 метров, возникшие из-за мощных тихоокеанских штормов. Некоторые серферы даже использовали гидроциклы, чтобы добраться до самых больших волн — высота некоторых из них была сопоставима с шестиэтажным домом.

Ученые отмечают, что возникновению столь высоких волн является рекордное Эль-Ниньо — климатический феномен, который может значительно усиливать волнение океана вдоль западного побережья США. По словам метеоролога Криса Глонингера, высота волн в районе Маверикс достигает 15-18,2 метра. Исследования также показывают, что из-за Эль-Ниньо уровень мирового океана уже поднялся на 15-30 метров выше нормы, но считается, что это еще не предел.

Отметим, что День монстров — неофициальное название, которое дают дня, когда к побережью Северной Калифорнии подходят необычайно высокие волны. В такие моменты места для серфинга, которые и без того считаются сложными, превращаются в одни из самых пугающих и опасных волн на планете. Впрочем, опытные серферы подобные условия воспринимают, как проверку мастерства и смелости.

Среди тех, кто решился бросить вызов стихии, оказался профессиональный серфер Кай Ленни: на видеозаписях видно, как он успешно выполняет вращения на 360 градусов, стоя на доске. В результате его назвали "королем Эль-Ниньо".

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