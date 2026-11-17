Более 60 лет назад мужчина приобрел необитаемый и пустынный остров на Сейшельских островах, а затем превратил его в нечто прекрасное посреди океана.

В 1962 году Брендон Гримшоу приобрел остров Муайен на Сейшельских островах — необычная покупка обошлась примерно в 11 000 долларов. Изначально небольшой остров представлял собой совершенно пустынный и необитаемый остров посреди океана, но затем все изменилось, пишет Фокус.

Гримшоу посвятил свою жизнь восстановлению экосистемы острова: лично высадил более 16 000 деревьев, проложил пешеходные тропы и вернул на остров исчезающие виды, в том числе и гигантских альдабрских черепах. В результате некогда безжизненный остров Муайен превратился в пышный и процветающий заповедник.

В последующие десятилетия Гримшоу не единожды получал многочисленные предложения от состоятельных бизнесенов, желавших превратить остров в элитный курорт. Однако мужчина неизменно отвечал отказом, поскольку твердо решил сохранить остров Муайен как охраняемый природный уголок, доступный для посещения туристов, а не коммерческий проект. К слову, известен случай, когда Гримшоу отклонил предложение в 50 миллионов долларов.

Гримшоу превратил безжизненный остров в нечто невероятное Фото: X (Twitter)

К счастью, в 2008 году замысел Гримшоу был окончательно закреплен, поскольку остров Муайен официально вошел в состав морского национального парка Сент-Анн, получив также статус самого маленького национального парка в мире.

Отметим, что Гримшоу прожил на острове до самой своей смерти в 2012 году, оставив после себя выдающееся наследие в сфере охраны природы и бережного отношения к окружающей среде. Благодаря этому уникальный райский уголок продолжает оставаться под защитой — на благо будущих поколений.

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