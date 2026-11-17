Исследователям удалось то, чего ранее никогда не получалось — удивительных глубоководных микробов, которые обычно погибают на поверхности, удалось сохранить живыми в лаборатории в течение 180 дней.

За миллиарды лет истории наша планета успела стать домом для невероятного количества видов — самые необычные скрываются глубоко под толщей воды. Однако теперь, благодаря новому исследованию, жизнь в морских глубинах, похоже, стала чуть менее загадочной: ученым удалось не просто поднять на поверхность глубоководных микробов, но также и сохранить им жизнь в течение 180 дней, пишет IFLScience.

Как правило, глубоководные микробы погибают при подъеме на поверхность. Однако благодаря новой роботизированной технологии, работающей на базе искусственного интеллекта, ученым удалось извлечь микроорганизмы из экстремальной среды обитания и поддерживать их жизнедеятельность в лаборатории в течение 180 дней. Исследователи назвали эту платформу DISCUSS — аббревиатура, расшифровывающаяся как "интеллектуальная система для глубоководного отбора проб, культивирования и сортировки".

По словам ученых, изначально система использует программное обеспечение на базе искусственного интеллекта и данные, поступающие с датчиков, для обнаружения в глубинах океана отдельных микробных колоний, представляющих интерес для изучения. Когда перспективный участок обнаружен, роботизированное устройство собирает пробы воды, а дале в дело вступает специальный биореактор, который непрерывно отслеживает и поддерживает необходимые условия среды — давление, температуру и химический состав. Далее капсула доставляется на поверхность, где ученые получают возможность изучить содержимое.

В ходе нового исследования команда отправилась к холодному метановому источнику "Хайма" в северной части Южно-Китайского моря, на глубину около 1300 метров. Давление воды там составляет примерно 13 МПа, а температура — около 4°C; именно в таких условиях система и должна работать.

С помощью DISCUSS удалось получить 34 микробных изолята среди них ученые идентифицировали два известных вида бактерий — Pseudomonas songnenensis и Bacillus cereus. Однако обнаруженные штаммы существенно отличались от тех, что были описаны ранее.

По словам ученых, глубоководный штамм Pseudomonas songnenensis оказался чрезвычайно устойчивым к высокому давлению, что неудивительно, учитывая среду его обитания. В то же время штамм Bacillus cereus, напротив, нуждался в высоком давлении для роста: при обычном атмосферном давлении он практически не размножался. Из-за этого проводить исследования в обычных лабораторных условиях практически невозможно.

По словам автора исследования Чжэнгуана Лю, глубоководные микроорганизмы представляют особый интерес, поскольку в процессе эволюции они приспособились к выживанию в условиях экстремального давления, низких температур и специфической химической среды. Их адаптационные механизмы могут дать ценные сведения и найти применение в таких областях, как энергетика, создание передовых материалов и биотехнологии

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