Дослідникам вдалося те, чого раніше ніколи не вдавалося — дивовижних глибоководних мікроорганізмів, які зазвичай гинуть на поверхні, вдалося зберегти живими у лабораторії протягом 180 днів.

За мільярди років історії наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів — найнезвичайніші з них ховаються глибоко під товщею води. Однак тепер, завдяки новому дослідженню, життя в морських глибинах, схоже, стало трохи менш загадковим: вченим вдалося не просто підняти на поверхню глибоководних мікроорганізмів, а й зберегти їм життя протягом 180 днів, пише IFLScience.

Як правило, глибоководні мікроорганізми гинуть під час підйому на поверхню. Однак завдяки новій роботизованій технології, що працює на основі штучного інтелекту, вченим вдалося вилучити мікроорганізми з екстремального середовища існування та підтримувати їх життєдіяльність у лабораторії протягом 180 днів. Дослідники назвали цю платформу DISCUSS — абревіатура, що розшифровується як "інтелектуальна система для глибоководного відбору проб, культивування та сортування".

За словами вчених, спочатку система використовує програмне забезпечення на основі штучного інтелекту та дані, що надходять від датчиків, для виявлення в глибинах океану окремих мікробних колоній, які представляють інтерес для дослідження. Коли перспективна ділянка виявлена, роботизований пристрій збирає проби води, а далі до справи вступає спеціальний біореактор, який безперервно відстежує та підтримує необхідні умови середовища — тиск, температуру та хімічний склад. Далі капсула доставляється на поверхню, де вчені отримують можливість дослідити її вміст.

У ході нового дослідження команда вирушила до холодного метанового джерела "Хайма" у північній частині Південно-Китайського моря, на глибину близько 1300 метрів. Тиск води там становить приблизно 13 МПа, а температура — близько 4 °C; саме в таких умовах система й має працювати.

За допомогою DISCUSS вдалося отримати 34 мікробні ізоляти, серед яких вчені ідентифікували два відомі види бактерій — Pseudomonas songnenensis та Bacillus cereus. Однак виявлені штами суттєво відрізнялися від тих, що були описані раніше.

За словами вчених, глибоководний штам Pseudomonas songnenensis виявився надзвичайно стійким до високого тиску, що не дивно, зважаючи на середовище його існування. Водночас штам Bacillus cereus, навпаки, потребував високого тиску для росту: за звичайного атмосферного тиску він практично не розмножувався. Через це проводити дослідження в звичайних лабораторних умовах практично неможливо.

За словами автора дослідження Чженгуана Лю, глибоководні мікроорганізми становлять особливий інтерес, оскільки в процесі еволюції вони пристосувалися до виживання в умовах екстремального тиску, низьких температур та специфічного хімічного середовища. Їхні механізми адаптації можуть надати цінну інформацію та знайти застосування в таких галузях, як енергетика, створення передових матеріалів та біотехнології

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