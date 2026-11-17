Знімальна група несподівано натрапила на неймовірне скупчення крабів — тварини демонстрували унікальну поведінку, якої раніше не фіксували.

Восени 2026 року вчені працювали над зйомками третього епізоду документального фільму "Блакитна планета" під назвою "Сезонні моря" (Seasonal Seas) — кадри було знято в чилійській бухті Калета-Чома. Тут знімальна група стала свідком чогось неймовірного: одного з наймасштабніших скупчень крабів, пише IFLScience.

Під час глибоководної експедиції знімальна група помітила, що близько 200 мільйонів порцелянових крабів зібралися разом, щоб поласувати. За словами продюсерки серіалу "Сезонні моря" Джоанни Хейлі, зйомка такого скупчення порцелянових крабів у Чилі стала першою в історії. За словами команди, щойно вони увійшли у воду, їх буквально оточили мільйони крабів — ніхто раніше не бачив нічого подібного.

Вчені зазначають, що місцеві води — одні з найбагатших на планеті: вони буквально кишать поживним планктоном. Саме тому тут збирається величезна кількість крабів, однак у цьому "хаосі" ховається щось більше, ніж здається на перший погляд.

Саме по собі таке скупчення крабів — дивовижне видовище, але коли течія посилилася, вчені помітили щось ще більш незвичайне: краби почали вишиковуватися в довгі ланцюжки вздовж скель. Зазначимо, що така поведінка спостерігалася вперше, і вчені припустили, що це може бути особливою стратегією харчування, яка дозволяє крабам збирати більше планктону.

Зазначимо, що нові епізоди "Блакитної планети" виходять щонеділі на каналі BBC One. У цих серіях вчені розповідають про життя, приховане глибоко під товщею води. Наприклад, під час глибоководних експедицій їм уже вдалося зняти восьминога, що розгулює по суші, креветок-арлекінів, які викрадають кінцівки морських зірок, а також дельфінів, що перекривають шляхи відступу за допомогою шматків губки.

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