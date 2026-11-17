Съемочная группа неожиданно наткнулась на невероятное скопление крабов — животные демонстрировали уникальное, ранее не зафиксированное поведение животных.

Осенью 2026 года ученые работали над съемками третьего эпизода документального фильма "Голубая планета" под названием "Сезонные моря" (Seasonal Seas) — кадры были сняты в чилийской бухте Калета-Чома. Здесь съемочная группа стала свидетелем чего-то невероятного: одного из самых масштабных скоплений крабов, пишет IFLScience.

Во время глубоководной экспедиции съемочная группа заметила около 200 миллионов фрфоровых крабов собрались вместе, чтобы полакомиться. По словам продюсера серии "Сезонные моря" Джоанны Хейли, съемка такого скопления фарфоровых крабов в Чили стала первой в истории. По словам команды, как только они вошли в воду, их буквально окружили миллионы крабов — никто не видел ничего подобного прежде.

Ученые отмечают, что местные воды — одни из самых богатых на планете: они буквально кишат питательным планктоном. Именно поэтому здесь собирается огромное количество крабов, однако в этом "хаосе" скрывается нечто большее, чем кажется на первый взгляд.

Само по себе такое скопление крабов — удивительное зрелище, но когда течение усилилось, ученые заметили нечто еще более необычное крабы начали выстраиваться в длинные цепочки вдоль скал. Отметим, что такое поведение наблюдалось впервые и ученые предположили, что оно может быть особой стратегией питания, позволяющей крабам собирать больше планктона.

Отметим, что новые эпизоды "Голубой планеты" выходят по воскресеньям на канале BBC One. В этих сериях ученые рассказывают о жизни, скрытой глубоко под толщей воды. Например, во время глубоководных экспедиций им уже удалось запечатлеть осьминога, разгуливающего по суше, креветок-арлекин, похищающих конечности морских звезд, а также дельфинов, перекрывающих пути к отступлению с помощью кусков губки.

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