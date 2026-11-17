Учёные обнаружили, что некоторые особи озерной форели зимой плавают близко к поверхности, тогда как другие остаются гораздо глубже. Исследователи выяснили, что эта разница зависит от формы озера и расположения участков воды с температурой около 2 °C.

В рамках исследования, проведённого под руководством учёных из Университета Торонто в Скарборо, было изучено, как озерная форель выбирает своё зимнее место обитания. Полученные результаты могут помочь учёным предсказать, как эти рыбы будут реагировать на изменения климата и изменяющиеся условия ледового покрова, пишет Phys.org.

"Понимание того, как такие виды, как озерная форель, используют температуру для выбора места обитания, имеет решающее значение для понимания их уязвимости к изменениям климата", — отметил Мэтью Уэллс, профессор кафедры физических и экологических наук Университета Торонто в Скарборо и соавтор исследования.

В охраняемых озерах исследователи обычно обнаруживали рыбу на мелководье Фото: Wikimedia Commons

В отличие от лета, когда озерная форель спускается на большую глубину, чтобы избежать теплой поверхностной воды, зимой складывается иная температурная картина. Исследователи обнаружили, что распределение температур варьируется в зависимости от глубины, ширины озера и его открытости ветру.

В широких, относительно неглубоких озёрах ветер может перемешивать холодную поверхностную воду по большей части озера ещё до того, как она замерзнет. В более глубоких и более защищённых озёрах перемешивание происходит в меньшей степени, что позволяет более тёплой воде оставаться на больших глубинах.

Это объясняет, почему озерная форель зимой занимает разные части водного столба. В защищённых озёрах исследователи обычно обнаруживали рыбу на мелководье. Зато озерная форель в больших и открытых ветру озёрах, как правило, держалась на большей глубине.

В больших и открытых для ветра озерах форель держалась на большей глубине Фото: Wikimedia Commons

"Интересно то, что зимой озерная форель следует определённым закономерностям, и эти закономерности можно понять, если присмотреться к форме озера", — отметила Лиди Ши, аспирантка, возглавлявшая исследование.

Исследователи обнаружили, что взаимосвязь между формой озера и глубиной обитания рыбы сохранялась даже после учета объема воды, доступной на разных глубинах. Это подтвердило гипотезу о том, что озерная форель активно выбирает воду в пределах желаемого температурного диапазона.

Однако учёные до сих пор не знают точно, почему рыба предпочитает температуру около 2 °C. Одним из возможных объяснений является экономия энергии, хотя для подтверждения этого необходимы дальнейшие биологические исследования.

Чтобы изучить поведение рыбы под зимним льдом, команда собрала данные с 11 канадских озёр. Исследователи прикрепили к озёрной форели небольшие электронные метки, которые передавали акустические сигналы на подводные приёмники. Эти устройства идентифицировали отдельных рыб и фиксировали их глубину, в то время как датчики температуры измеряли условия на разных уровнях.

Эта технология позволила исследователям отслеживать перемещения рыб с высокой точностью. Их оборудование фиксировало местонахождение отдельных рыб каждые пять минут с горизонтальной точностью примерно в полметра и вертикальной точностью в 10 сантиметров.

Ученые прикрепили к озерной форели небольшие электронные метки, которые передавали акустические сигналы на подводные приемники. Фото: University of Toronto

Озерная форель является важным хищником в холодноводных экосистемах Канады. Она также является основой рыболовства коренных народов, а также рекреационного и коммерческого рыболовства, что делает её зимнее место обитания важным как для биоразнообразия, так и для местных сообществ.

Исследование показывает, что некоторые озера зимой менее подходят для озерной форели. Поскольку озера обычно сужаются к дну, рыба, скапливающаяся в более глубоких температурных зонах, может иметь меньше пространства и сталкиваться с большей конкуренцией за пищу.

Сопоставив форму озер и зимние температурные закономерности, исследователи подсчитали, что 73 % из примерно 66 500 известных озер с озерной форелью в Канаде и на Аляске имеют более тёплые зимние условия, связанные с мелководными местами обитания. Изменения в режиме ветров и сроки замерзания озёр могут дополнительно влиять на то, где рыба проводит зимний сезон.

Полученные результаты могут помочь менеджерам в сфере природных ресурсов выявить зимние факторы воздействия, которые могут упускаться из виду при традиционных оценках, часто ориентированных на летние условия.

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