Вчені виявили, що деякі особини озерної форелі взимку плавають близько до поверхні, тоді як інші залишаються набагато глибше. Дослідники з'ясували, що ця різниця залежить від форми озера та розташування ділянок води з температурою близько 2 °C.

У рамках дослідження, проведеного під керівництвом вчених з Університету Торонто у Скарборо, було вивчено, як озерна форель обирає своє зимове місце проживання. Отримані результати можуть допомогти вченим передбачити, як ці риби реагуватимуть на зміни клімату та мінливі умови льодового покриву, пише Phys.org.

"Розуміння того, як такі види, як озерна форель, використовують температуру для вибору місця проживання, має вирішальне значення для розуміння їхньої вразливості до змін клімату", — зазначив Метью Веллс, професор кафедри фізичних та екологічних наук Університету Торонто у Скарборо та співавтор дослідження.

У захищених озерах дослідники зазвичай виявляли рибу на мілководді Фото: Wikimedia Commons

На відміну від літа, коли озерна форель спускається на більшу глибину, щоб уникнути теплої поверхневої води, взимку формується інша температурна картина. Дослідники виявили, що розподіл температур варіюється залежно від глибини, ширини озера та його відкритості вітру.

У широких, відносно неглибоких озерах вітер може перемішувати холодну поверхневу воду по більшій частині озера ще до того, як вона замерзне. У глибших і більш захищених озерах перемішування відбувається менше, що дозволяє теплішій воді залишатися на більших глибинах.

Це пояснює, чому озерна форель взимку займає різні частини водного стовпа. У захищених озерах дослідники зазвичай виявляли рибу на мілководді. Натомість озерна форель у великих та відкритих вітру озерах, як правило, трималася на більшій глибині.

У великих та відкритих вітру озерах форель трималася на більшій глибині Фото: Wikimedia Commons

"Цікаво те, що взимку озерна форель дотримується певних закономірностей, і ці закономірності можна зрозуміти, якщо придивитися до форми озера", — зазначила Ліді Ши, аспірантка, яка очолювала дослідження.

Дослідники виявили, що взаємозв'язок між формою озера та глибиною перебування риби зберігався навіть після врахування обсягу води, доступної на різних глибинах. Це підтвердило гіпотезу про те, що озерна форель активно обирає воду в межах бажаного температурного діапазону.

Однак вчені досі не знають точно, чому риба віддає перевагу температурі близько 2 °C. Одним із можливих пояснень є економія енергії, хоча для підтвердження цього потрібні подальші біологічні дослідження.

Щоб дослідити поведінку риби під зимовим льодом, команда зібрала дані з 11 канадських озер. Дослідники прикріпили до озерної форелі невеликі електронні мітки, які передавали акустичні сигнали до підводних приймачів. Ці пристрої ідентифікували окремих риб і фіксували їхню глибину, тоді як датчики температури вимірювали умови на різних рівнях.

Ця технологія дозволила дослідникам відстежувати переміщення риб із значною точністю. Їхнє обладнання фіксувало місцезнаходження окремих риб кожні п'ять хвилин із горизонтальною точністю приблизно півметра та вертикальною точністю 10 сантиметрів.

Вчені прикріпили до форелі озерної форелі невеликі електронні мітки, які передавали акустичні сигнали до підводних приймачів. Фото: University of Toronto

Озерна форель є важливим хижаком у холодноводних екосистемах Канади. Вона також є основою для рибальства корінних народів, рекреаційного та комерційного рибальства, що робить її зимове місце проживання важливим як для біорізноманіття, так і для місцевих громад.

Дослідження свідчить, що деякі озера взимку є менш придатними для озерної форелі. Оскільки озера зазвичай звужуються до дна, риба, що скупчується в глибших температурних зонах, може мати менше простору та стикатися з більшою конкуренцією за їжу.

Поєднавши форму озер та зимові температурні закономірності, дослідники підрахували, що 73 % із приблизно 66 500 відомих озер з озерною фореллю в Канаді та на Алясці мають тепліші зимові умови, пов'язані з мілководними місцями проживання. Зміни в режимі вітрів та терміни замерзання озер можуть додатково впливати на те, де риба проводить зимовий сезон.

Отримані результати можуть допомогти менеджерам природних ресурсів виявити зимові фактори тиску, які традиційні оцінки, що часто зосереджуються на літніх умовах, можуть пропустити.

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