Появу риби-мутанта передбачили Сімпсони: її зловили у Нью-Йорку (фото)

У Нью-Йорку виловили рибу незвично яскраво-жовтого кольору. Таке рідкісне забарвлення спричинене генетичною мутацією, яка зустрічається у вкрай небагатьох диких тварин.

Цього незвичайного миня виловили минулого місяця в гавані Освего під час планового обстеження інвазивних водних видів. На відміну від більшості представників свого виду, які мають плямисту шкіру від чорного та сірого до оливкового кольору, ця риба мала яскраво-жовтий колір, пише Daily Mail.

Незвичайний колір спричинений рідкісним генетичним станом, який називається ксантохромізм. За даними Служби рибного господарства та дикої природи США, ця мутація пригнічує нормальну пігментацію, надаючи тваринам жовтий або помаранчевий вигляд.

Цей стан зустрічається у диких риб значно рідше, ніж альбінізм чи меланізм. Вчені охарактеризували цю знахідку як "один на мільйон", що робить цю рибу особливо незвичайним екземпляром.

Рідкісне забарвлення риби спричинене генетичною мутацією, відомою як ксантохромізм Фото: USFWS

Однак її зовнішній вигляд був не єдиним, що привернуло увагу дослідників. Риба мала значну недостатність ваги і, судячи з усього, перебувала в поганому стані здоров'я. Це викликало додаткове занепокоєння, оскільки популяції миня в озері Онтаріо й без того є надзвичайно малочисельними.

Хоча цей вид є корінним для озера, його рідко зустрічають у гавані Освего. Минь зазвичай віддає перевагу глибшим і холоднішим водам, ніж ті, що є в гавані, що робить місце вилову особливо незвичайним.

Через поганий стан риби та нез'ясоване скорочення її популяції дослідники відправили її до Ветеринарного коледжу Корнельського університету для подальшого обстеження.

Аналіз може надати важливу інформацію про стан популяцій миня у всьому басейні озера Онтаріо. Вчені сподіваються, що вивчення цієї риби допоможе визначити фактори, які впливають на цей вид, та стане підґрунтям для майбутніх рішень щодо охорони та управління.

Жовтий минь — не єдина тварина з незвичайним забарвленням, яка нещодавно привернула увагу вчених. Наприкінці вересня дослідники з Державного акваріуму штату Мен виявили надзвичайно рідкісного білого лобстера.

Цей ракоподібний, якого назвали Каспер, вирізнявся майже повністю білим панциром, усіяним блідо-блакитними плямами. Його незвичайний вигляд був пов'язаний із відсутністю білків, що виробляють пігмент, відповідальних за плямисте коричневе забарвлення, яке зазвичай спостерігається у лобстерів.

Наприкінці вересня дослідники з Державного акваріуму штату Мен виявили надзвичайно рідкісного білого лобстера Фото: University of New England

Вчені оцінили, що шанси знайти лобстера з таким зовнішнім виглядом становлять приблизно один до 100 мільйонів — це ймовірність, порівнянна з тим, щоб кілька разів виграти в лотерею.

Пізніше Державний акваріум штату Мен подарував Каспера Університету Нової Англії (UNE), де він став частиною дослідницького проєкту, присвяченого вивченню генетики забарвлення омарів.

Маркус Фредеріх, професор морських наук в UNE, пояснив, чому такі рідкісні тварини важливі для дослідників.

"Тварини, такі як Каспер, привертають увагу людей, бо вони надзвичайно рідкісні й прекрасні", — сказав він. "Але для нас вони також дають чудову нагоду поставити фундаментальні біологічні питання".

Обидва відкриття демонструють, що незвичайне забарвлення може дати вченим набагато більше, ніж просто цікаве спостереження. Рідкісні генетичні варіації можуть допомогти дослідникам вивчати пігментацію, здоров'я тварин та стан цілих популяцій.

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