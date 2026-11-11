Коли сови стали нічними хижаками: скам'янілість з Німеччини дає відповідь (фото)

Сови — нічні мисливці, але їхні предки, можливо, мали зовсім інші звички. Надзвичайно добре збережена скам`янілість із Німеччини, вік якої становить 47 мільйонів років, свідчить про те, що стародавні сови були активними вдень.

Скам’янілість знайшли в кар'єрі Мессель, поблизу Франкфурта на півдні Німеччини. Вона належала раніше невідомому виду під назвою Masillastrix blattophaga, пише IFLScience.

Хоча голова відсутня, у рештках збереглися значна частина контурів тіла, кістки, пір'я і навіть вміст шлунку. Ця знахідка може допомогти вченим уточнити, коли саме сови почали пристосовуватися до життя в темний час доби.

Хоча голова відсутня, у рештках збереглися значна частина контурів тіла, кістки, пір'я і навіть вміст шлунку Фото: Sven Tränkner

Дослідники з Науково-дослідного інституту та Музею природної історії імені Сенкенберга у Франкфурті вивчили скам'янілість, щоб з'ясувати, коли сови перейшли до нічного способу життя. За словами доктора Джеральда Майра, на це питання досі було важко відповісти, оскільки більшість стародавніх скам'янілостей сов складаються лише з кількох окремих кісток.

Нова скам'янілість надала набагато більше корисних доказів. Їїї пір'я збереглося достатньо добре, щоб виявити деталі, які можуть вказувати на те, як птах полював.

Однією з найважливіших особливостей сучасних сов є їхня здатність літати майже безшумно. Це допомагає їм наближатися до здобичі, залишаючись непоміченими. Їхнє пір'я має спеціальні пристосування, що зменшують шум: м'яка, оксамитова поверхня поглинає звук, а крихітні бахроми вздовж переднього краю крил порушують потік повітря.

Пір'я совмає спеціальні пристосування, що зменшують шум Фото: Sven Tränkner

Пір'я Masillastrix blattophaga не мало цієї оксамитової бахроми. Тому дослідники припустили, що цей вид ще не розвинув особливостей сучасних сов. Це підтверджує гіпотезу про те, що вона полювала вдень, хоча скам'янілість не може безсумнівно довести її режим активності.

Збережена їжа у шлунку птаха дає ще одну підказку: вчені знайшли фрагменти крила комахи. Доктор Соня Ведманн, керівниця розкопок у Месселі, зазначила, що форма крила, міцні поздовжні жилки та численні поперечні жилки дозволили ідентифікувати комаху як таргана.

Схожу скам'янілість таргана було знайдено лише за кілька метрів від цього місця. Вона була набагато краще збережена і мала зеленувато-синій металічний блиск. Дослідники дійшли висновку, що рештки у шлунку сови належали до того самого виду комах. Таргани з таким райдужним забарвленням зазвичай активні вдень, що підкріплює теорію про те, що ця стародавня сова була денним мисливцем.

Мессельська яма відома тим, що скам'янілості в ній збереглися з надзвичайною деталізацією. Приблизно 48 мільйонів років тому, у еоцені, це місце було озером, оточеним тропічним лісом. Вода з низьким вмістом кисню запобігала розкладанню мертвих рослин і тварин, а дрібний осад зберіг такі делікатні особливості, як пір'я, хутро та шкіра.

Збережена їжа у шлунку птаха дає ще одну підказку: вчені знайшли фрагменти крила комахи Фото: Sven Tränkner

У цьому місці було знайдено скам'янілості ранніх приматів, кажанів, примітивних коней, риб, черепах та багатьох комах. Деякі скам'янілості комах навіть зберегли своє первісне забарвлення та металічний блиск.

Masillastrix blattophaga — це лише друга скам'янілість сови, знайдена в Мессельській ямі. Ще одна можлива рання нічна сова відома за французькою скам'янілістю, що датується приблизно 34 мільйонами років тому. Порівняння цих двох знахідок може допомогти дослідникам звузити період, коли сови перейшли від денної активності до нічного полювання.

Ця знахідка не дає точної відповіді на питання, коли саме відбулася ця зміна, але надає рідкісні свідчення про час, коли поведінка сов ще відрізнялася від тієї, яку ми спостерігаємо сьогодні. Вона також показує, чому так важливі винятково добре збережені скам'янілості: вони можуть розкрити не лише те, які тварини жили мільйони років тому, а й те, як вони рухалися, харчувалися та виживали.

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