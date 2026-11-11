Когда совы стали ночными хищниками: окаменелость из Германии дает ответ (фото)

Совы — ночные охотники, но у их предков, возможно, были совсем другие привычки. Очень хорошо сохранившаяся окаменелость из Германии, возраст которой составляет 47 миллионов лет, свидетельствует о том, что древние совы были активными днем.

Окаменелость обнаружили в карьере Мессель, близ Франкфурта на юге Германии. Она принадлежала ранее неизвестному виду под названием Masillastrix blattophaga, пишет IFLScience.

Хотя голова отсутствует, в остатках сохранилась значительная часть контуров тела, кости, перьев и даже содержимое желудка. Эта находка может помочь ученым уточнить, когда совы начали приспосабливаться к жизни в темное время суток.

Хотя голова отсутствует, в остатках сохранились значительная часть контуров тела, кости, перья и даже содержимое желудка. Фото: Sven Tränkner

Исследователи из Научно-исследовательского института и Музея естественной истории имени Сенкенберга во Франкфурте изучили окаменелость, чтобы выяснить, когда совы перешли к ночному образу жизни. По словам доктора Джеральда Майра, на этот вопрос до сих пор затруднились ответить, поскольку большинство древних окаменелостей сов состоят лишь из нескольких отдельных костей.

Новая окаменелость предоставила гораздо больше полезных доказательств. Ее перья сохранились достаточно хорошо, чтобы обнаружить детали, которые могут указывать на то, как птица охотилась.

Одной из важнейших особенностей современных сов является способность летать почти бесшумно. Это помогает им приближаться к добыче, оставаясь незамеченными. Их перья имеют специальные приспособления, уменьшающие шум: мягкая, бархатная поверхность поглощает звук, а крошечные бахромы вдоль переднего края крыльев нарушают поток воздуха.

Перья совмещают специальные приспособления, уменьшающие шум. Фото: Sven Tränkner

Перья Masillastrix blattophaga не имели этой бархатной бахромы. Поэтому исследователи предположили, что этот вид еще не развил особенностей современных сов. Это подтверждает гипотезу о том, что она охотилась днем, хотя окаменелость не может несомненно доказать ее режим активности.

Сохранившаяся пища в желудке птицы дает еще одну подсказку: ученые обнаружили фрагменты крыла насекомого. Доктор Соня Ведманн, руководительница раскопок в Месселе, отметила, что форма крыла, крепкие продольные жилки и многочисленные поперечные жилки позволили идентифицировать насекомое как таракана.

Похожая окаменелость таракана была найдена всего в нескольких метрах от этого места. Она была гораздо лучше сохранена и имела зеленовато-синий металлический блеск. Исследователи пришли к выводу, что остатки в желудке совы принадлежали к тому же виду насекомых. Тараканы с такой радужной окраской обычно активны днем, что подкрепляет теорию о том, что эта древняя сова была дневным охотником.

Мессельская яма известна тем, что окаменелости в ней сохранились с необычайной детализацией. Приблизительно 48 миллионов лет назад, в эоцене, это место было озером, окруженным тропическим лесом. Вода с низким содержанием кислорода предотвращала разложение мертвых растений и животных, а мелкий осадок сохранил такие деликатные особенности, как перья, мех и кожа.

Сохраненная пища в желудке птицы дает еще одну подсказку: ученые обнаружили фрагменты крыла насекомого. Фото: Sven Tränkner

В этом месте были найдены окаменелости ранних приматов, летучих мышей, примитивных лошадей, рыб, черепах и многих насекомых. Некоторые окаменелости насекомых даже сохранили свою первоначальную окраску и металлический блеск.

Masillastrix blattophaga – это лишь вторая окаменелость совы, найденная в Мессельской яме. Еще одна возможная ранняя ночная сова известна по французской окаменелости, которая датируется примерно 34 миллионами лет назад. Сравнение этих двух находок может помочь исследователям сузить период, когда совы перешли от дневной активности к ночной охоте.

Эта находка не дает точного ответа на вопрос, когда именно произошло это изменение, но дает редкие свидетельства о времени, когда поведение сов еще отличалось от того, которое мы наблюдаем сегодня. Она также показывает, почему столь важны исключительно хорошо сохранившиеся окаменелости: они могут раскрыть не только то, какие животные жили миллионы лет назад, но и то, как они двигались, питались и выживали.

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