Археологи нашли 100 каменных топоров в пустыне Калахари: что известно об открытии (фото)

Археологи обнаружили почти 100 каменных ручных топоров в отдаленной части пустыни Калахари, а также оставшиеся обломки после их изготовления. Эти находки свидетельствуют о деятельности ранних гоминид в регионе Южной Африки.

Артефакты нашли в долине Оква — труднодоступном регионе, простирающемся вдоль границы между Ботсваной и Намибией. Команда из Вроцлавского университета обнаружила несколько мест, где были найдены каменные орудия ашельской культуры, пишет Heritage Daily.

Такие каменные орудия появились в Африке примерно 1,7 миллионов лет назад и в некоторых местах использовались около 200 000 лет назад. Однако возраст находок из Калахари пока не установлен.

Такие каменные орудия появились в Африке примерно 1,7 миллиона лет назад Фото: Prof. M. Masojć

Во время последнего полевого сезона исследователи собрали около 40 ручных топоров только на одном участке. Они также обнаружили каменные сколы и другие остатки, оставшиеся после обработки больших кусков скалы для изготовления орудий. На сегодня археологи нашли почти 100 ручных топоров.

Остатки производства инструментов имеют важное значение. Готовые орудия показывают, что изготовляли древние мастера, тогда как с тех пор могут раскрыть, как именно они обрабатывали камень. Вместе эти предметы могут помочь исследователям сравнить находки из Калахари с ашельскими орудиями с территорий к северу от пустыни и Южной Африки.

Ашельские ручные топоры — одни из самых известных орудий раннего палеолита. Фото: Prof. M. Masojć

Ашельские ручные топоры – одни из самых известных орудий раннего палеолита. Обычно их изготавливали путем откалывания обломков по бокам камня, постепенно формируя режущий край. Орудия такого типа находили на большей части территории Африки и некоторых регионах Азии и Европы.

В настоящее время артефакты исследуются в Краковском университете науки и техники AGH. Исследователи будут изучать их форму и способ изготовления вместе с окружающими отложениями, хронологией этого района и свидетельствами о прошлых экологических условиях.

Во время последнего полевого сезона исследователи собрали около 40 ручных топоров только на одном участке. Фото: Prof. M. Masojć

Ученые планируют установить, когда гоминид использовал долину Оква и как они перемещались и осваивали южную Африку по мере изменения ее климата и ландшафтов.

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