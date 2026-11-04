Древние рисунки оказались гораздо сложнее: неожиданная находка в Португалии (фото)

Археологи в Португалии обнаружили сотни фрагментов минеральных пигментов, возраст которых превышает 27 000 лет. Эта находка свидетельствует о том, что доисторические люди не только вырезали фигуры животных на скалах, но и раскрашивали их поверхности.

Раскопки проводились в Пенаскосе под руководством Тьерри Обри, археолога и научного координатора Фонда "Коа Парке". На площади примерно в восемь квадратных метров исследователи обнаружили желтые, красные, черные и коричневые пигменты, пишет Arkeonews.

В самом глубоком археологическом слое были обнаружены следы человеческой деятельности Фото: Museu do Côa

В самом глубоком археологическом слое были обнаружены следы человеческой деятельности, датируемые конечной фазой граветтского периода — более 27 000 лет назад. Команда также обнаружила остатки обработки камня и кожи, охотничьи орудия и древние кострища.

Назначение минеральных пигментов остается неясным. Обри высказал предположение, что их могли добавлять в клеи или использовать при обработке кож. Доисторические общины использовали шкуры животных для изготовления одежды и покрывал, и пигменты, возможно, помогали окрашивать эти материалы. Однако исследователи пока не нашли прямых доказательств, подтверждающих такое использование.

Раскопки проводились в Пенаскосе Фото: Museu do Côa В ходе раскопок были обнаружены древние минеральные пигменты Фото: Museu do Côa

Другая возможность заключается в том, что пигменты использовались для росписи. Долина Коа известна древними рисунками, изображающими лошадей, диких быков и других животных. Обри предположил, что некоторые фигуры сначала могли быть раскрашены, а затем их контуры подчеркивали с помощью вырезанных линий.

Раскрашенные детали могли исчезнуть за тысячи лет, поскольку дождь, перепады температур и эрозия постепенно разрушают слои пигмента. Зато резьба может оставаться видимой гораздо дольше.

Теперь исследователи будут изучать минеральные частицы, чтобы определить их происхождение и возможное назначение. Различные поверхности оставляют характерные следы, которые можно идентифицировать с помощью лабораторного анализа. Считается, что источники природных пигментов находятся в радиусе примерно 60 километров от Пенаскосы, хотя конкретный источник пока не подтвержден.

Археологи исследуют долину Коа Фото: Museu do Côa

На момент создания археологического парка в 1996 году в долине Коа было задокументировано около 190 украшенных скальных поверхностей. Сегодня Фонд насчитывает примерно 1 600 поверхностей и более 15 650 мотивов на 104 археологических объектах. В 1998 году ЮНЕСКО внесла долину в Список всемирного наследия.

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