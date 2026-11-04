Древні малюнки були набагато складніші: неочікуване відкриття у Португалії (фото)

Археологи в Португалії виявили сотні фрагментів мінеральних пігментів, вік яких становить понад 27 000 років. Ця знахідка свідчить про те, що доісторичні люди не лише вирізали фігури тварин на скелях, а й розфарбовували їх поверхні.

Розкопки проводилися в Пенаскосі під керівництвом Тьєррі Обрі, археолога та наукового координатора Фонду "Коа Парке". На площі приблизно вісім квадратних метрів дослідники виявили жовті, червоні, чорні та коричневі пігменти, пише Arkeonews.

У найглибшому археологічному шарі були знайдені сліди людської діяльності Фото: Museu do Côa

У найглибшому археологічному шарі були знайдені сліди людської діяльності, що датуються кінцевою фазою граветтського періоду — понад 27 000 років тому. Команда також виявила залишки обробки каменю та шкіри, мисливські знаряддя та стародавні вогнища.

Призначення мінеральних пігментів залишається невизначеним. Обрі припустив, що їх могли додавати до клеїв або використовувати під час обробки шкір. Доісторичні спільноти використовували шкури тварин для виготовлення одягу та покривал, і пігменти, можливо, допомагали фарбувати ці матеріали. Однак дослідники ще не знайшли прямих доказів, що підтверджують таке використання.

Розкопки проводилися в Пенаскосі Фото: Museu do Côa Під час розкопок знайшли древні мінералньі пігменти Фото: Museu do Côa

Інша можливість полягає в тому, що пігменти використовувалися для розпису. Долина Коа відома древніми малюнками, що зображують коней, диких биків та інших тварин. Обрі припустив, що деякі фігури спочатку могли бути розфарбовані, а потім їхні контури підкреслювали за допомогою різьблених ліній.

Розфарбовані деталі могли зникнути за тисячі років, оскільки дощ, перепади температур та ерозія поступово руйнують шари пігменту. Натомість різьблення можуть залишатися видимими набагато довше.

Тепер дослідники вивчатимуть мінеральні частинки, щоб визначити їхнє походження та можливе призначення. Різні поверхні залишають характерні сліди, які можна ідентифікувати за допомогою лабораторного аналізу. Вважається, що джерела природних пігментів знаходяться в радіусі приблизно 60 кілометрів від Пенаскоси, хоча конкретне джерело ще не підтверджено.

Археологи досліджують долину Коа Фото: Museu do Côa

На момент створення археологічного парку в 1996 році у долині Коа було задокументовано близько 190 прикрашених скельних поверхонь. Сьогодні Фонд налічує приблизно 1 600 поверхонь і понад 15 650 мотивів на 104 археологічних об'єктах. У 1998 році ЮНЕСКО внесла долину до Списку всесвітньої спадщини.

Інші новини науки