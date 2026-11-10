Археологи знайшли 100 кам'яних сокир у пустелі Калахарі: що відомо про відкриття (фото)

Археологи виявили майже 100 кам'яних ручних сокир у віддаленій частині пустелі Калахарі, а також уламки, що залишилися після їх виготовлення. Ці знахідки свідчать про діяльність ранніх гомінідів у регіоні Південної Африки.

Артефакти знайшли в долині Оква — важкодоступному регіоні, що простягається вздовж кордону між Ботсваною та Намібією. Команда з Вроцлавського університету виявила кілька місць, де були знайдені кам'яні знаряддя ашельскої культури, пише Heritage Daily.

Такі кам'яні знаряддя з'явилися в Африці приблизно 1,7 мільйона років тому і в деяких місцях використовувалися аж до близько 200 000 років тому. Однак вік знахідок з Калахарі поки що не встановлено.

Такі кам'яні знаряддя з'явилися в Африці приблизно 1,7 мільйона років тому Фото: Prof. M. Masojć

Під час останнього польового сезону дослідники зібрали близько 40 ручних сокир лише на одній ділянці. Вони також знайшли кам'яні відколи та інші залишки, що залишилися після обробки великих шматків скелі для виготовлення знарядь. Станом на сьогодні археологи знайшли майже 100 ручних сокир.

Залишки виробництва інструментів також мають важливе значення. Готові знаряддя показують, що виготовляли стародавні майстри, тоді як відколи можуть розкрити, як саме вони обробляли камінь. Разом ці предмети можуть допомогти дослідникам порівняти знахідки з Калахарі з ашельськими знаряддями з територій на північ від пустелі та з Південної Африки.

Ашельські ручні сокири — одні з найвідоміших знарядь раннього палеоліту Фото: Prof. M. Masojć

Ашельські ручні сокири — одні з найвідоміших знарядь раннього палеоліту. Зазвичай їх виготовляли шляхом відколювання уламків з обох боків каменю, поступово формуючи ріжучий край. Знаряддя такого типу знаходили на більшій частині території Африки та у деяких регіонах Азії та Європи.

Зараз артефакти досліджуються у Краківському університеті науки і техніки AGH. Дослідники вивчатимуть їхню форму та спосіб виготовлення разом із навколишніми відкладами, хронологією цього району та свідченнями про минулі екологічні умови.

Під час останнього польового сезону дослідники зібрали близько 40 ручних сокир лише на одній ділянц Фото: Prof. M. Masojć

Вчені планують встановити, коли гомініди використовували долину Оква та як вони переміщалися й освоювали південну Африку в міру зміни її клімату та ландшафтів.

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