Появление рыбы-мутанта предсказали Симпсоны: ее поймали в Нью-Йорке (фото)

В Нью-Йорке поймали рыбу необычно ярко-желтого цвета. Такая редкая окраска обусловлена генетической мутацией, которая встречается у крайне небольшого числа диких животных.

Эту необычную щуку выловили в прошлом месяце в гавани Освего во время планового обследования инвазивных водных видов. В отличие от большинства представителей своего вида, у которых кожа пятнистая — от чёрного и серого до оливкового цвета, эта рыба имела ярко-жёлтый окрас, пишет Daily Mail.

Необычный цвет обусловлен редким генетическим состоянием, называемым ксантохромизмом. По данным Службы рыбного хозяйства и дикой природы США, эта мутация подавляет нормальную пигментацию, придавая животным желтый или оранжевый окрас.

Это состояние встречается у диких рыб значительно реже, чем альбинизм или меланизм. Учёные охарактеризовали эту находку как "один на миллион", что делает эту рыбу особенно необычным экземпляром.

Редкая окраска рыбы обусловлена генетической мутацией, известной как ксантохромизм Фото: USFWS

Однако её внешний вид был не единственной причиной, привлекшей внимание исследователей. Рыба значительно отставала в весе и, судя по всему, находилась в плохом состоянии здоровья. Это вызвало дополнительную обеспокоенность, поскольку популяции миня в озере Онтарио и без того чрезвычайно малочисленны.

Хотя этот вид является коренным для озера, его редко встречают в гавани Освего. Минь обычно предпочитает более глубокие и холодные воды, чем те, что находятся в гавани, что делает место вылова особенно необычным.

Из-за плохого состояния рыбы и необъяснимого сокращения её популяции исследователи отправили её в Ветеринарный колледж Корнельского университета для дальнейшего обследования.

Анализ может предоставить важную информацию о состоянии популяций миня во всем бассейне озера Онтарио. Учёные надеются, что изучение этой рыбы поможет определить факторы, влияющие на данный вид, и станет основой для будущих решений в области охраны и управления.

Жёлтый минь — не единственное животное с необычной окраской, которое недавно привлекло внимание учёных. В конце сентября исследователи из Государственного аквариума штата Мэн обнаружили чрезвычайно редкого белого омара.

Этот ракообразный, которого назвали Каспер, отличался почти полностью белым панцирем, испещрённым бледно-голубыми пятнами. Его необычный вид был связан с отсутствием белков, вырабатывающих пигмент, ответственных за пятнистую коричневую окраску, которая обычно наблюдается у омаров.

В конце сентября исследователи из Государственного аквариума штата Мэн обнаружили чрезвычайно редкого белого омара Фото: University of New England

Учёные подсчитали, что шансы найти омара с таким внешним видом составляют примерно один к 100 миллионам — это вероятность, сопоставимая с тем, чтобы несколько раз выиграть в лотерею.

Позже Государственный аквариум штата Мэн подарил Каспера Университету Новой Англии (UNE), где он стал участником исследовательского проекта, посвящённого изучению генетики окраски омаров.

Маркус Фредерик, профессор морских наук в UNE, объяснил, почему такие редкие животные важны для исследователей.

"Такие животные, как Каспер, привлекают внимание людей, потому что они чрезвычайно редки и прекрасны", — сказал он. "Но для нас они также дают прекрасную возможность задать фундаментальные биологические вопросы".

Оба открытия показывают, что необычная окраска может дать учёным гораздо больше, чем просто интересное наблюдение. Редкие генетические вариации могут помочь исследователям изучать пигментацию, здоровье животных и состояние целых популяций.

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