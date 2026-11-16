Где скрываются старейшие животные на Земле: их следы обнаружили в древних подводных каньонах

Исследователи заявили, что им наконец-то удалось обнаружить среды старейших животных в истории нашей планеты.

История Земли насчитывает миллиарды лет в течение первых нескольких миллиардов лет жизнь на планете оставалась преимущественно микроскопической. Лишь в эдиакарском периоде, около 600 миллионов лет назад, начали появляться причудливые гиганты. Таким образом на планете, где долгое время господствовали микроорганизмы, наконец-то возникли первые животные, пишет Science Alert.

В новом исследовании команда из Университета Аделаиды обратилась к этому переломному моменту в истории нашей планеты. Ученые изучили не только самих животных, но и то, как определенные природные условия позволили сохранить следы их мягких тел. Благодаря этому ученые смогли обнаружить их спустя полмиллиарда лет — фактически, это были первопроходцы животного мира, но многие из них не были похожи на современных существ.

Отметим, что в совокупности этих существ называют "эдиакарской биотой" — разнообразные, преимущественно мягкотелые организмы. Они отличались невиданными до того размерами и сложностью строения, а у некоторых даже имелись выросты, напоминающие по форме вопросительный знак. Увы, вскоре они исчезли в ходе массового вымирания, около 550 миллионов лет назад.

По мере того как появлялись и распространялись новые виды животных, эдиакарская биота, казалось, бесследно растворилась в истории. Более того, кажется весьма невероятным то, что мы вообще знаем об их существовании.

По словам ведущего автора исследования, геолога из Университета Аделаиды Кароль Фенрих, уникальное сочетание ландшафтов, особенностей побережья и климата эдиакарского периода помогло сохранить свидетельства их существования.

В центре внимания команды оказались горные породы хребта Флиндрес в Южной Австралии. Этот регион знаменит своими уникальными находками — здесь обнаружено множество разнообразных и прекрасно сохранившихся окаменелостей, относящихся к эдиакарскому периоду.

В ходе нового исследования ученые проанализировали геологические особенности хребта Флиндерс, чтобы восстановить облик ландшафта, существовавшего около 550 миллионов лет назад. В частности, они изучили, как менялась местность в конце эдиакарского периода и как происходило накопление осадочных пород, содержащих окаменелости.

В результате ученым удалось обнаружить следы гигантских подводных каньонов, ориентированных на юго-восток — их глубина достигала 280 метров, а ширина в некоторых местах превышала километров. По словам Фенриха, им с коллегами удалось обнаружить доказательства того, что огромные подводные каньоны прорезали континентальный шельф, а затем были стремительно затоплены в результате повышения уровня моря. Это в свою очередь создало условия, благодаря которым сохранилось одно из самых богатых в мире скоплений эдиакарских окаменелостей.

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