Земля превратилась в лаву: миллионы крабов вновь захватили остров Рождества (видео)

В прошлом году ученые наблюдали уникальное событие — миллионы крабов неожиданно прибыли на остров, что случается крайне редко.

В 2025 году на остров Рождества вернулись миллионы крохотных крабов — это событие невероятно уникально, поскольку случается лишь раз в десятилетие. Появление такого количества крабов настолько меняет остров, что буквально кажется, что земля превратилась в лаву. Теперь новый документальный фильм о дикой природе рассказывает об этом редком явлении на примере краба по имени Фрэнк, обитающего на острове Рождества, пишет IFLScience.

Отметим, что остров рождества получил свое название благодаря капитану Уильяму Майнорсу из Британской Ост-Индийской компании, который впервые заметил его 25 декабря 143 года. Позже оказалось, что название острова весьма символично, поскольку ежегодно в праздничный сезон, который здесь совпадает с сезоном дождей, улицы города окрашиваются в ярко-красный цвет.

По словам исследователей, остров меняет цвет, поскольку сюда прибывает красный краб острова Рождества (Gecarcoidea natalis), знаменитый своим масштабным ежегодным периодом размножения. Каждый год десятки миллионов крабов покидают леса и направляются к побережью — это одна из самых грандиозных миграций животных в мире. Ученые отмечают, что потоки крабов настолько велики, что на острове даже возвели специальные мосты и подземные переходы, что позволило животным безопасно пересекать дороги.

Но еще более впечатляющим зрелищем становится момент, когда на остров возвращается молодое поколение. Как правило, ни один детеныш краба не добирается ни один детеныш, но все меняется примерно пару раз в десятилетие: остров накрывает вторая, горазд более мощная волна крабов, о все они крохотные.

В эти годы остров буквально покрывается ковром из крохотных крабов, выходящих из толщи воды. И хотя им удалось избежать участи быть съеденными скатами-мантами или китовыми акулами, после выхода на сушу их ждет еще долгий путь. Дело в том, что после выхода на сушу детеныши сталкиваются с новой угрозой — хищными рептилииями.

По словам режиссера документальных фильмов о дикой природе Брейдона Молони, в сезоне размножения 2025/26 года ему удалось стать свидетелем такого грандиозного события. Это явление стало настолько масштабным, что попало в заголовки новостей: говорили, что местным жителям потребовались "терпение и грабли", чтобы пережить возвращение маленьких крабов.

Одна из главных загадок этого явления заключается в том, что невозможно предугадать, сколько именно детенышей крабов вернется на берег. Бывают годы, когда кажется, что до острова не добирается никто, а бывают — когда земля буквально оживает, покрываясь ковром из ползающих розовых существ.

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