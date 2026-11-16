Земля перетворилася на лаву: мільйони крабів знову заполонили острів Різдва (відео)

Минулого року вчені стали свідками унікальної події — мільйони крабів несподівано з’явилися на острові, що трапляється вкрай рідко.

У 2025 році на острів Різдва повернулися мільйони крихітних крабів — ця подія є надзвичайно унікальною, оскільки трапляється лише раз на десятиліття. Поява такої кількості крабів настільки змінює острів, що буквально здається, ніби земля перетворилася на лаву. Тепер новий документальний фільм про дику природу розповідає про це рідкісне явище на прикладі краба на ім’я Френк, що мешкає на острові Різдва, пише IFLScience.

Зазначимо, що острів Різдва отримав свою назву завдяки капітану Вільяму Майнорсу з Британської Ост-Індійської компанії, який вперше помітив його 25 грудня 143 року. Пізніше з’ясувалося, що назва острова є досить символічною, оскільки щороку у святковий сезон, який тут збігається з сезоном дощів, вулиці міста забарвлюються у яскраво-червоний колір.

За словами дослідників, острів змінює колір, оскільки сюди прибуває червоний краб острова Різдва (Gecarcoidea natalis), відомий своїм масштабним щорічним періодом розмноження. Щороку десятки мільйонів крабів залишають ліси й прямують до узбережжя — це одна з найграндіозніших міграцій тварин у світі. Вчені зазначають, що потоки крабів настільки великі, що на острові навіть звели спеціальні мости та підземні переходи, що дозволило тваринам безпечно перетинати дороги.

Але ще більш вражаючим видовищем стає момент, коли на острів повертається молоде покоління. Як правило, жоден дитинча краба не добирається до острова, але все змінюється приблизно двічі на десятиліття: острів накриває друга, набагато потужніша хвиля крабів, хоча всі вони крихітні.

У ці роки острів буквально вкривається килимом із крихітних крабів, які виходять із води. І хоча їм вдалося уникнути долі бути з’їденими скатами-мантами чи китовими акулами, після виходу на сушу на них чекає ще довгий шлях. Справа в тому, що після виходу на сушу дитинчата стикаються з новою загрозою — хижими рептиліями.

За словами режисера документальних фільмів про дику природу Брейдона Молоні, у сезоні розмноження 2025/26 року йому вдалося стати свідком такої грандіозної події. Це явище стало настільки масштабним, що потрапило в заголовки новин: говорили, що місцевим жителям знадобилися "терпіння і граблі", щоб пережити повернення маленьких крабів.

Одна з головних загадок цього явища полягає в тому, що неможливо передбачити, скільки саме дитинчат крабів повернеться на берег. Бувають роки, коли здається, що до острова не добирається ніхто, а бувають — коли земля буквально оживає, вкриваючись килимом із повзаючих рожевих істот.

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