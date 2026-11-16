Понад 9 мільйонів років тому туша кита опустилася на морське дно: так вчені відкрили новий вид

Вчені дослідили місце падіння туші кита на морське дно й виявили щось несподіване — абсолютно новий вид, який прибув сюди, щоб харчуватися.

Приблизно 9,5 мільйона років тому туша дзьоборого кита опустилася на дно стародавнього Північного моря — це стало справжнім подарунком для морських тварин, що мешкають у донному ґрунті. Тепер, через мільйони років, вчені дослідили останки цього морського гіганта й виявили щось цікаве — абсолютно новий вид, пише IFLScience.

Через мільйони років після цієї давньої події щелепу та хребет дзьоборого кита було виявлено в глиняному кар’єрі на півдні Данії. Вчені дослідили стародавні рештки й змогли виявити абсолютно новий вид морських істот, які колись зібралися тут, щоб поласувати рештками морського гіганта.

Під час дослідження вчені ретельно вивчили ґрунт безпосередньо навколо кісток, щоб з’ясувати, хто саме міг опинитися поруч із тушею. У відкладах були виявлені крихітні скелетні пластинки, що належали раніше невідомому виду офіур — голкошкірих, споріднених із морськими зірками.

Сьогодні офіур часто можна зустріти поруч із рештками китів на морському дні, проте датські скам’янілості, ймовірно, є першим доказом того, що подібне відбувалося й мільйони років тому.

Зазначимо, що термін "падіння кита" використовується для позначення процесу, під час якого туша загиблого гіганта опускається на морське дно. Останки, що розкладаються, створюють в одному місці колосальний запас їжі, що приваблює мешканців навколишнього морського дна — саме це, на думку вчених, сталося в даному випадку в Данії.

За словами вчених, такі знахідки завжди є чимось особливим, оскільки дають змогу отримати унікальні відомості про екосистему та побачити істот, які за звичайних умов ведуть потайний спосіб життя, але не бажають пропустити такий грандіозний бенкет.

Втім, цінну інформацію містять не лише нещодавні випадки загибелі китів. Раніше цього року в місці, яке можна назвати "кладовищем китів" віком 5 мільйонів років, було виявлено останки вимерлих видів китоподібних.

Тепер глиняний кар’єр Грам у Данії дав змогу зазирнути ще далі в минуле — приблизно 9,5 мільйона років тому. Раніше в глиняному кар’єрі Грам уже знаходили скелети китів і найбільші з коли-небудь виявлених хребців мегалодона, однак помітити залишки офіур (змієхвостків) виявилося набагато складніше.

У результаті вченим вдалося виявити абсолютно новий вид офіур, яких назвали на честь Хольгера Хюбнера та Томаса Єнсена — засновників знаменитого німецького фестивалю хеві-метал-музики Wacken Open Air.

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