Ведмежа, яке заблукало на Алясці, отримало нагороду: його визнали найсміливішим малюком (відео)

Співробітники національного лісу Тонгасс продовжують вручати нагороди місцевим ведмедям — цього разу нагороду отримав крихітне чорне ведмежа.

Щороку рейнджери національного лісу Тонграсс продовжують вручати нагороди "Анан-Крік" — премій удостоїлися 39 ведмедів, яких цього літа помітили в центрі спостереження за дикою природою Анан на Алясці. Цього разу нагороду отримало ведмежа — його визнали справжнім взірцем хоробрості, пише Popular Science.

Рейнджери присудили чорному ведмежаті нагороду "Сміливий малюк — 2026" за стійкість, яку воно проявило у складній ситуації, в яку потрапило цього літа. Відомо, що ведмежа — одне з двох дитинчат ведмедиці на прізвисько Дорі, яка відрізняється певною забудькуватістю.

За словами співробітників національного парку, цьому малюку довелося пережити невеличку пригоду: він заблукав, пробіг стежкою близько кілометра і підійшов до відвідувачів парку — ніби намагався запитати, де його мама. Через кілька годин він прибіг назад тією самою стежкою, винюхуючи, де ж мама.

Дослідження показують, що чорні ведмеді мають неймовірно гострий нюх. Вчені сперечаються щодо того, на якій саме відстані вони здатні відчути запах, але мова йде щонайменше про 3 кілометри, а можливо, й про всі 32 кілометри. На щастя, ведмежа змогло скористатися своїм нюхом, щоб знайти і Дорі, і свого брата чи сестру.

Зазначимо, що Тонгасс — найбільший національний ліс у США, який займає більшу частину південно-східної Аляски. На його території розташований льодовик і безліч пішохідних стежок; ліс також є домівкою для величезної кількості тварин, зокрема орлів і ведмедів.

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