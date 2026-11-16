Медвежонок, потерявшийся на Аляске получил награду: признан самым смелым малышом (видео)

Сотрудники национального леса Тонгасс продолжают вручать награды местным медведям — на этот раз награду получил крохотный черный медвежонок.

Ежегодно рейнджеры национального леса Тонграсс продолжают вручать награды "Анан-Крик" — премии удостоились 39 медведей, замеченных этим летом в центре наблюдения за дикой природой Анан на Аляске. На этот раз награды удостоился медвеженок — его признали настоящим образцом храбрости, пишет Popular Science.

Рейнджеры присудили черному медвежонку награду "Смелый малыш — 2026" за стойкость, проявленную в непростой ситуации, в которую он попал этим летом. Известно, что медвежонок — оди из двух детенышей медведицы по кличке Дори, которая отличается некоторой забывчивостью.

По словам сотрудников национального парка, этому малышу пришлось пережить небольшое приключение: он потерялся, пробежал по тропе около километра и подошел к посетителям парка — будто пытался спросить, где его мама. Спустя несколько часов он прибежал обратно по той же тропе, вынюхивая, где же мама.

Исследования показывают, что черные медведи обладают невероятно острым обоняние. Ученые спорят о том, на каком именно расстоянии они способны учуять запах, но речь идет как минимум о 3 километрах, а возможно, и обо всех 32 километрах. К счастью, медвежонок смог воспользоваться своим нюхом, чтобы найти и Дори, и своего брата или сестру.

Отметим, что Тонгасс — крупнейший национальный лес в США, который занимает большую часть юго-восточной Аляски. На его территории расположен ледник и множество пешеходных троп; лес также является домом для огромного количества животных, в том числе орлов и медведей.

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