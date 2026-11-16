Более 9 миллионов лет назад туша кита опустилась на морское дно: так ученые открыли новый вид

Ученые исследовали место падения туши кита на морское дно и обнаружили нечто неожиданное — совершенно новый вид, который собрался здесь ради питания.

Около 9,5 миллиона лет назад туша клюворылого кита опустилась на дно древнего Северного моря — это стало настоящим подарком для морских животных, обитающих в донном грунте. Теперь, спустя миллионы лет, ученые исследовали останки этого морского гиганта и обнаружили нечто любопытное — совершенно новый вид, пишет IFLScience.

Спустя миллионы лет после этого древнего события челюсть и позвоночник клюворылого кита были обнаружены в глиняном карьере на юге Дании. Ученые изучили древние останки и смогли обнаружить совершенно новый вид морских существ, которые когда-то собрались здесь, чтобы полакомиться останками морского гиганта.

В ходе исследования ученые тщательно изучили грунт непосредственно вокруг костей, чтобы понять, кто именно мог оказаться рядом с тушей. В отложениях обнаружились крошечные скелетные пластинки, принадлежавшие ранее неизвестному виду офиур — иглокожих, состоящих в родстве с морскими звездами.

Сегодня офиур часто можно встретить рядом с останками китов на морском дне, однако датские окаменелости, вероятно, служат первым доказательством того, что подобное происходило и миллионы лет назад.

Отметим, что термин "падение кита" используется для процесса, при котором туша погибшего гиганта опускается на морское дно. Разлагающиеся останки создают в одном месте колоссальный запас пищи, что привлекает обитателей окружающего морского дна — именно это, по мнению ученых, произошло в данном случае в Дании.

По словам ученых, такие находки всегда являются чем-то особенным, поскольку позволяют получить уникальные сведения об экосистеме и увидеть существ, которые в обычных условиях ведут себя скрытно, но не желают упустить столь грандиозный пир.

Впрочем, ценную информацию несут не только недавние случаи гибели китов. Ранее в этом году в месте, которое можно назвать "кладбищем китов" возрастом 5 миллионов лет, были обнаружены останки вымерших видов китообразных.

Теперь глиняный карьер Грам в Дании позволил заглянуть еще дальше в прошлое — около 9,5 миллиона лет назад. Ранее в глиняном карьере Грам уже находили скелеты китов и самые крупные из когда-либо обнаруженных позвонков мегалодона, однако заметить остатки офиур (змеехвосток) оказалось гораздо сложнее.

В результате ученым удалось обнаружить совершенно новый вид офиур, которых назвали в честь Хольгера Хюбнера и Томаса Йенсена — основателей знаменитого немецкого фестиваля хеви-метал-музыки Wacken Open Air.

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