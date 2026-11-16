Хвост вместо воздушного руля: могут ли белки пережить падение с любой высоты (видео)

Исследователи рассказали, могут ли эти миниатюрные животные с пушистыми хвостами пережить любое падение и как они используют свой хвост.

Белки — талантливые маленькие акробаты, которые используют свои хвосты в качестве воздушных рулей. Большинство людей хотя бы раз в жизни могли наблюдать захватывающее зрелище высоко на деревьях белки демонстрируют нечто, напоминающее дерзкий паркур, который животные выполняют с поразительной легкостью. Эти животные с легкостью могут прыгать с ветки на ветку, оттолкнуться от другой и каким-то образом сориентироваться в воздухе, пишет Popular Science.

Некоторые белки также приземляются на землю с разной высоты, но им каким-то образом удается выйти из подобных ситуаций невредимыми. Более того, некоторые также утверждали, что белки способны пережить падение с любой высоты. Однако, по словам доктора Натаниэля Ханта из Университета Небраски в Омахе, здесь есть важная оговорка: даже эти отважные маленькие гимнасты не всегда приземляются удачно.

Так могут ли белки пережить почти любое падение, и как им это удается? По словам ученых, способность белок приземляться удачно — не просто везение. На самом деле это обусловлено их анатомическому строению и инстинктам, что позволяет животным пережить большинство падений и сразу же возвращается к своим делам.

По словам доктора Ханта, во время падения белка сталкивается с тремя проблемами:

скорость падения;

ориентация тела в воздуха;

сила удара при приземлении.

Отметим, что небольшой размер белки играет ей на руку: животные весят всего около 450 граммов. Малый размер обеспечивает большое аэродинамическое сопротивление относительно веса тела, поэтому воздух ограничивает скорость падения. Кроме того, у белки гораздо меньше кинетической энергии, чем у более крупного животного. Но дело не только в этом.

По словам доктора Ханта, белки инстинктивно знают, как двигаться в воздухе и приземляться, что помогает им максимально эффективно использовать свои природные физические преимущества. Ключевую роль в этих воздушных маневрах играет хвост.

По сути, хвост белки — не просто пушистый парашют. При низкой скорости движения в воздухе аэродинамические силы невелики, однако белка может использовать инерционные движения хвоста, чтобы перераспределить угловой момент относительно тела и тем самым управлять его ориентацией. Проще говоря, белки используют хвост, чтобы контролировать процесс и направление своего падения.

Исследование 2021 года показало, что при неожиданном падении белки способны быстро вращать хвостом, что заставляет остальное тело поворачиваться в противоположную сторону. Хант сравнивает функцию хвоста с работой "маховика" на космическом аппарате например, ускорение движения хвоста в одном направлении помогает поворачивать или стабилизировать тело в другом.

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