Не має аналогів на Землі: у глибинах Південно-Китайського моря знайдено "перлини дракона"

Дослідники заявили, що їм вдалося виявити незвичайні структури на дні Південно-Китайського моря — вони нагадують "перлини дракона".

Історія Землі налічує мільярди років, і за цей час наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів. У новому дослідженні вченим вдалося відкрити мікроскопічну органелу, яка не має аналогів на Землі — відкриття було зроблено всередині загадкової глибоководної істоти, пише Science Alert.

Органела отримала назву "перлина дракона" (dragonball), оскільки вона зустрічається у молюска Chaetoderma shenloong — рідкісного та невловимого виду, що мешкає глибоко в донних відкладах у місцях виходу метану. Такі місця були виявлені в Південно-Китайському морі, а згідно з результатами цього дослідження — ще й біля узбережжя Японії.

Відомо, що цей вид було вперше описано у 2024 році — тоді Всесвітній реєстр морських видів включив його до десятки найвизначніших відкриттів року. Втім, навіть сьогодні цей молюск продовжує дивувати наукову спільноту: у зразках, витягнутих із донних відкладень у зоні виходу метану в Південно-Китайському морі, було виявлено травну залозу, буквально заповнену "перлинами дракона".

Чотири зображення Chaetoderma shenloong — рідкісного черв'якоподібного глибоководного молюска Фото: Nature Communications

Зазначимо, що назва "перлина дракона" — це відсилання до знаменитої серії манги Акіри Торіями. Саме так вчені назвали унікальну структуру, виявлену всередині мембран деяких клітин травної системи молюска.

Команда дослідила мікроскопічні утворення й виявила, що вони мають надзвичайно складну внутрішню будову. Кожна з цих "перлин" була оточена понад двома десятками шарів мембран і містить сотні бактерій, здатних синтезувати органічні речовини, використовуючи хімічну енергію замість сонячного світла.

Вчені з Китаю та Японії вважають, що "перлини дракона" — це перші спеціалізовані органели, призначені для хемосинтезу. Фактично їх можна порівняти з невеликими "фермами" для бактерій, здатних окислювати сірку та перетворювати цю хімічну речовину на органічну енергію.

Глибоководний молюск *Chaetoderma shenloong* у природному середовищі існування (a), його видовжене тіло (b), оголена травна залоза (c) та 3D-реконструкція внутрішньої будови (d), що демонструє велику травну залозу, в якій мешкають хемосинтезуючі бактеріальні симбіонти Фото: Nature Communications

У ході дослідження вчені також провели секвенування ДНК і з’ясували, що "драконячі перлини" містять лише один вид симбіотичних сіроокислюючих бактерій. Вчені поки що точно не знають, навіщо бактерії упаковані в такі структури, але мають кілька припущень. Наприклад, вчені припускають, що блискучі черв'яки можуть руйнувати частину мембран "драконівських перлин" у своїх бактеріоцитах, вивільняючи корисні бактерії в решту клітини, де вони потім перетравлюються.

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