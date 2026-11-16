Не має аналогів на Землі: у глибинах Південно-Китайського моря знайдено "перлини дракона"
Дослідники заявили, що їм вдалося виявити незвичайні структури на дні Південно-Китайського моря — вони нагадують "перлини дракона".
Історія Землі налічує мільярди років, і за цей час наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів. У новому дослідженні вченим вдалося відкрити мікроскопічну органелу, яка не має аналогів на Землі — відкриття було зроблено всередині загадкової глибоководної істоти, пише Science Alert.
Органела отримала назву "перлина дракона" (dragonball), оскільки вона зустрічається у молюска Chaetoderma shenloong — рідкісного та невловимого виду, що мешкає глибоко в донних відкладах у місцях виходу метану. Такі місця були виявлені в Південно-Китайському морі, а згідно з результатами цього дослідження — ще й біля узбережжя Японії.
Відомо, що цей вид було вперше описано у 2024 році — тоді Всесвітній реєстр морських видів включив його до десятки найвизначніших відкриттів року. Втім, навіть сьогодні цей молюск продовжує дивувати наукову спільноту: у зразках, витягнутих із донних відкладень у зоні виходу метану в Південно-Китайському морі, було виявлено травну залозу, буквально заповнену "перлинами дракона".
Зазначимо, що назва "перлина дракона" — це відсилання до знаменитої серії манги Акіри Торіями. Саме так вчені назвали унікальну структуру, виявлену всередині мембран деяких клітин травної системи молюска.
Команда дослідила мікроскопічні утворення й виявила, що вони мають надзвичайно складну внутрішню будову. Кожна з цих "перлин" була оточена понад двома десятками шарів мембран і містить сотні бактерій, здатних синтезувати органічні речовини, використовуючи хімічну енергію замість сонячного світла.
Вчені з Китаю та Японії вважають, що "перлини дракона" — це перші спеціалізовані органели, призначені для хемосинтезу. Фактично їх можна порівняти з невеликими "фермами" для бактерій, здатних окислювати сірку та перетворювати цю хімічну речовину на органічну енергію.
У ході дослідження вчені також провели секвенування ДНК і з’ясували, що "драконячі перлини" містять лише один вид симбіотичних сіроокислюючих бактерій. Вчені поки що точно не знають, навіщо бактерії упаковані в такі структури, але мають кілька припущень. Наприклад, вчені припускають, що блискучі черв'яки можуть руйнувати частину мембран "драконівських перлин" у своїх бактеріоцитах, вивільняючи корисні бактерії в решту клітини, де вони потім перетравлюються.
Інші новини науки
- Понад 9 мільйонів років тому туша кита опустилася на морське дно: так вчені відкрили новий вид
- Хвіст замість повітряного керма: чи можуть білки вижити після падіння з будь-якої висоти