Не имеет аналогов на Земле: в глубинах Южно-Китайского моря найдены "жемчужины дракона"

Исследователи заявили, что им удалось обнаружить необычные структуры на дне Южно-Китайского моря — они напоминают «жемчужины дракона».

История Земли насчитывает миллиарды лет и за это время наша планета успела стать домом для невероятного количества видов. В новом исследовании ученым удалось открыть микроскопическую органеллу, не имеющую аналогов на Земле — открытие было сделано внутри загадочного глубоководного существа, пишет Science Alert.

Органелла получила название "жемчужина дракона" (dragonball), поскольку она встречается у моллюска Chaetoderma shenloong — редкого и неуловимого вида, обитающего глубоко в донных отложениях в местах выхода метана. Такие места были обнаружены в Южно-Китайском море, а согласно результатам данного исследования — еще и у побережья Японии.

Известно, что вид был впервые описан в 2024 году — тогда Всемирный реестр морских видов включил его в десятку самых примечательных открытий года. Впрочем, даже сегодня этот моллюск продолжает удивлять научное сообщество в образцах, извлеченных из донных отложений в зоне выхода метана в Южно-Китайском море, была обнаружена пищеварительная железа, буквально заполненная "жемчужинами дракона".

Четыре изображения Chaetoderma shenloong — редкого червеобразного глубоководного моллюска Фото: Nature Communications

Отметим, что название "жемчужина дракона" — отсылка к знаменитой серии манги Акиры Ториямы. Так ученые обозначили уникальную структуру, выявленную внутри мембран некоторых клеток пищеварительной системы моллюска.

Команда изучила микроскопические образования и обнаружили, что они обладают крайне сложным внутренним строением. Каждая из этих "жемчужин" была окружена более чем двумя десятками слоев мембран и содержит сотни бактерий, способных синтезировать органические вещества, используя химическую энергию вместо солнечного света.

Ученые из Китая и Японии полагают, что "жемчужины дракона" — это первые специализированные органеллы, предназначенные для хемосинтеза. Фактически, их можно сравнить с небольшими "фермами" для бактерий, способных окислять серу и преобразовывать это химическое вещество в органическую энергию.

Глубоководный моллюск *Chaetoderma shenloong* в естественной среде обитания (a), его вытянутое тело (b), обнаженная пищеварительная железа (c) и 3D-реконструкция внутреннего строения (d), демонстрирующая обширную пищеварительную железу, в которой обитают хемосинтезирующие бактериальные симбионты Фото: Nature Communications

В ходе исследования ученые также секвенировали ДНК и выяснили, что "драконьи жемчужины" содержат только один вид симбиотических сероокисляющих бактерий. Ученые пока точно не знают, зачем бактерии упакованы в такие структуры, но у них есть несколько предположений. Например, ученые полагают, что блестящие черви могут разрушать часть мембран "драконьих жемчужин" в своих бактериоцитах, высвобождая полезных бактерий в остальную часть клетки, где они затем перевариваются.

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