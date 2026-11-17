У соціальних мережах поширюються кадри, на яких видно загадкову істоту з темними крилами — очевидці зазначають, що вона схожа на птеродактиля.

Відеозаписи, на яких нібито зафіксовано дивну істоту, схожу на птеродактиля, з темними крилами, стрімко поширилися в мережі. Незвичайні кадри були зняті в районі американо-мексиканського кордону і швидко викликали порівняння з древнім птеродактилем. Втім, є й інша думка — деякі користувачі вважають, що кадри були зроблені за допомогою штучного інтелекту, пише Daily Mail.

На одному з відео, опублікованому дослідником НЛО Хайме Мауссаном, видно крилатий силует над долиною Хуарес у нічний час — Мауссан зазначає, що кадри були зняті камерою домашнього відеоспостереження. В іншому ролику, як стверджується, показано схожий силует, що летить над містом Сьюдад-Хуарес удень.

Ця невизначеність лише підігріла чутки в мережі: деякі користувачі стверджують, що в Мексиці з’явився птеродактиль. Водночас директор муніципальної служби цивільного захисту Сьюдад-Хуареса Серхіо Родрігес спростував припущення про появу доісторичної тварини. Експерт вважає, що ці відео — не більше ніж цифрова розвага, яка не має під собою жодних реальних підстав.

Загадкову істоту помітили неподалік від кордону Фото: TV Azteca

Водночас деякі телеканали, посилаючись на анонімних експертів, припускають, що на відео насправді могла бути знята велика блакитна чапля. Втім, жодного детального аналізу, який би підтверджував цю версію, проведено не було.

Зазначимо, що велика блакитна чапля — птах, який широко поширений у Північній Америці і якого легко впізнати за характерним силуетом у польоті. За даними Орнітологічної лабораторії Корнельського університету, у польоті ці птахи тримають широкі закруглені крила, шию — у зігнутому положенні, а довгі ноги — витягнутими далеко за межі хвоста. Однак усе це лише загальні ознаки, а зовсім не доказ того, що на кадрах зображена саме велика блакитна чапля.

Мауссан стверджує, що загадкова істота на американському кордоні могла з’явитися через якийсь "прохід" в інший вимір — втім, на підтвердження цієї теорії також не було наведено жодних доказів.

Знімки загадкової істоти поширилися в Мережі Фото: TV Azteca

Деякі користувачі стверджують, ніби таємнича істота напала на собаку і навіть спробувала її викрасти, проте в останній момент все ж відпустила тварину й полетіла. На деяких кадрах також було зафіксовано звук, який, як стверджується, видавала літаюча істота, хоча джерело цього звуку не було встановлено незалежними експертами.

Намагаючись ідентифікувати ймовірну істоту, автори спиралися, зокрема, на деталь, яку вони визнали гребенем, що відходить від потиличної частини голови. За словами Мауссана, ця особливість — ключовий аргумент на користь того, що на кадрах зображений птеранодон.

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