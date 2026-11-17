В социальных сетях распространяются кадры, на которых видно загадочное существо с темными крыльями — очевидцы отмечают, что оно похоже на птеродактиля.

Видеозаписи, на которых якобы запечатлено странное птеродактилеподобное существо с темными крыльями, стремительно распространились в Сети. Необычные кадры были засняты в районе американско-мексиканской границы и быстро породили сравнения с древним птеродактилем. Впрочем, есть и другое мнение — некоторые пользователи считают, что кадры были сделаны с помощью искусственного интеллекта, пишет Daily Mail.

На одном из видео, опубликованном исследователем НЛО Хайме Мауссаном, виден крылатый силуэт над долиной Хуарес в ночное время — Мауссан отмечает, что кадры были засняты камерой домашнего видеонаблюдения. В другом ролике, как утверждается, показан похожий силуэт, летящий над городом Сьюдад-Хуарес в дневное время.

Неопределенность лишь подогрела домыслы в сети: некоторые пользователи утверждают, что в Мексике появился птеродактиль. В то же время директор муниципальной службы гражданской защиты Сьюдад-Хуареса Серхио Родригес опроверг предположения о появлении доисторического животного. Эксперт считает, что эти видео — не более чем цифровое развлечение, не имеющее под собой никаких реальных оснований.

Загадочное существо заметили недалеко от границы Фото: TV Azteca

В то же время некоторые телеканалы, ссылаясь на анонимных специалистов, предполагают, что на видео на самом деле могла быть заснята большая голубая цапля. Впрочем, никакого подробного анализа, подтверждающего эту версию, не было проведено.

Отметим, что большая голубая цапля — широко распространенная в Северной Америке птица, которую легко узнать по характерному силуэту в полете. По данным Орнитологической лаборатории Корнеллского университета, в полете эти птицы держат широкие закругленные крылья, шею — в согнутом положении, а длинные ноги — вытянутыми далеко за пределы хвоста. Однако все это лишь общие признаки, а вовсе не доказательство того, что на кадрах запечатлена именно большая голубая цапля.

Мауссан утверждает, что загадочное существо на американской границе могло появиться через некий "проход" в иное измерение — впрочем, для этой теории также не было предоставлено никаких доказательств.

Кадры загадочного существа распространились в Сети Фото: TV Azteca

Некоторые пользователи утверждают, будто загадочное существо напало на собаку и даже попыталось унести ее, однако в последний момент все же отпустило животное и улетело. Некоторые кадры также продемонстрировали звук, который, как утверждается, издавало летающее существо, хотя источник этого звука не был установлен независимыми экспертами.

При попытке идентифицировать предполагаемое существо авторы опирались, в частности, на деталь, которую они сочли гребнем, отходящим от затылочной части головы. По словам Мауссана, эта особенность — ключевой аргумент в пользу того, что на кадрах запечатлен птеранодон.

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