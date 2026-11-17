Рейнджеры на Аляске продолжают раздавать награды местным медведям — на этот раз титул присвоили безымянному медвежонку, который отлично освоил навыки лазаний по дереву.

Сотрудники Лесной службы США продолжают вручать награды медведям, обитающим в крупнейшем национальном лесу страны Тонгасс, расположенном на юго-востоке Аляски. В общей сложности награды были вручены 39 бурым и черным медведям ранее награды получили медведь-затворник, мать, проявляющая гиперопеку и медвежонок, так и не понявший как играть в прятки. Теперь рейнджеры вручили еще один титул безымянному медвежонку, который возомнил себя медведем-пауком, пишет Popular Science.

В начале своего пути крохотным медвежатам предстоит освоить немало сложных навыков. По словам ученых, на Аляске выживаемость медвежат бурого медведя в первый год жизни составляет около 50%, а у медвежат барибала (черного медведя) этот показатель и вовсе варьируется от 51% до 88% в зависимости от среды обитания. Малышам необходимо научиться ловить рыбу, добывать корм, находить укрытие и забираться на деревья, чтобы спастись от хищников.

Впрочем, сама природа позаботилась о том, чтобы животным было проще лазать: у медведей есть изогнутые когти, которые помогают им как подниматься на дерево, а также безопасно спускаться обратно. Свои навыки рейнджерам продемонстрировал безымянный медвежонок, побывавший у ручья Анан-Крик в национальном лесу Тонгасс — за это ему официально присудили звание "Самый милый верхолаз-2026".

По словам рейнджеров, малыш поскользнулся во время спуска, но сумел удержаться и тут же поспешил вслед за мамой. Исследователи отмечают, что это стало отличным напоминанием о том, что даже если вы потеряли опору, всегда можно прийти в себя и двигаться дальше. Маленький пушистый урок стойкости от медведей из Анан-Крик.

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