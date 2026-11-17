Рейнджери на Алясці продовжують вручати нагороди місцевим ведмедям — цього разу титул присвоїли безіменному ведмежаті, яке чудово опанувало навички лазіння по деревах.

Співробітники Лісової служби США продовжують вручати нагороди ведмедям, що мешкають у найбільшому національному лісі країни — Тонгассі, розташованому на південному сході Аляски. Загалом нагороди було вручено 39 бурим і чорним ведмедям; раніше нагороди отримали ведмідь-самітник, мати, яка виявляє гіперопіку, та ведмежа, яке так і не зрозуміло, як грати в хованки. Тепер рейнджери вручили ще один титул безіменному ведмежаті, яке уявило себе ведмедем-павуком, пише Popular Science.

На початку свого життєвого шляху крихітним ведмежатам доведеться опанувати чимало складних навичок. За словами вчених, на Алясці виживаність ведмежат бурого ведмедя у перший рік життя становить близько 50 %, а у ведмежат барибала (чорного ведмедя) цей показник коливається від 51% до 88% залежно від середовища проживання. Малюкам необхідно навчитися ловити рибу, добувати їжу, знаходити укриття та забиратися на дерева, щоб врятуватися від хижаків.

Втім, сама природа подбала про те, щоб тваринам було легше лазити: у ведмедів є вигнуті кігті, які допомагають їм не лише підійматися на дерево, а й безпечно спускатися з нього. Свої навички рейнджерам продемонструвало безіменне ведмежа, яке побувало біля струмка Анан-Крік у національному лісі Тонгасс — за це йому офіційно присудили звання "Наймиліший альпініст-2026".

За словами рейнджерів, малюк послизнувся під час спуску, але зумів втриматися і одразу ж побіг за мамою. Дослідники зазначають, що це стало чудовим нагадуванням про те, що навіть якщо ви втратили опору, завжди можна прийти до тями й рухатися далі. Маленький пухнастий урок стійкості від ведмедів з Анан-Крік.

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