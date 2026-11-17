Понад 60 років тому чоловік придбав безлюдний і пустельний острів на Сейшельських островах, а потім перетворив його на щось прекрасне посеред океану.

У 1962 році Брендон Грімшоу придбав острів Муайен на Сейшельських островах — ця незвичайна покупка обійшлася приблизно в 11 000 доларів. Спочатку цей невеликий острів був абсолютно безлюдним і незаселеним посеред океану, але потім усе змінилося, пише Фокус.

Грімшоу присвятив своє життя відновленню екосистеми острова: власноруч висадив понад 16 000 дерев, проклав пішохідні стежки та повернув на острів види, що зникають, зокрема гігантських альдабрських черепах. У результаті колись безжиттєвий острів Муайен перетворився на пишний і квітучий заповідник.

У наступні десятиліття Грімшоу неодноразово отримував численні пропозиції від заможних бізнесменів, які прагнули перетворити острів на елітний курорт. Однак чоловік незмінно відмовляв, оскільки твердо вирішив зберегти острів Муайен як природоохоронний куточок, доступний для відвідування туристами, а не як комерційний проєкт. До речі, відомий випадок, коли Грімшоу відхилив пропозицію на 50 мільйонів доларів.

Грімшоу перетворив безлюдний острів на щось неймовірне Фото: X (Twitter)

На щастя, у 2008 році задум Грімшоу був остаточно затверджений, оскільки острів Муайен офіційно увійшов до складу морського національного парку Сент-Анн, отримавши також статус найменшого національного парку у світі.

Зазначимо, що Грімшоу прожив на острові аж до самої своєї смерті у 2012 році, залишивши після себе видатну спадщину у сфері охорони природи та дбайливого ставлення до навколишнього середовища. Завдяки цьому цей унікальний райський куточок і надалі залишається під захистом — на благо майбутніх поколінь.

Інші новини науки