У Північній Каліфорнії сміливці виходять у океан, щоб підкорити гігантські штормові хвилі в день, який називають Днем монстрів.

Протягом останніх кількох місяців вчені попереджали, що в Тихому океані розвивається рекордне Ель-Ніньйо — вважається, що це явище досягне таких масштабів, що цей рік, ймовірно, стане найспекотнішим у історії, а 2027 рік перевершить навіть його. Тепер вчені виявили щось ще більш цікаве — Супер-Ель-Ніньйо в Тихому океані породжує гігантські хвилі, пише Daily Mail.

Величезні хвилі, спричинені кліматичним явищем Ель-Ніньйо, обрушилися на узбережжя Каліфорнії, приваблюючи відчайдушних серферів, які прагнули взяти участь у захоплюючій події, відомій як "День монстрів".

Досвідчені серфери називають такі умови рідкісною нагодою підкорити колосальні хвилі висотою понад 18 метрів, що утворилися внаслідок потужних тихоокеанських штормів. Деякі серфери навіть використовували гідроцикли, щоб дістатися до найбільших хвиль — висота деяких із них була порівнянна з шестиповерховим будинком.

Вчені зазначають, що причиною виникнення таких високих хвиль є рекордне явище Ель-Ніньйо — кліматичний феномен, який може значно посилювати хвилювання океану вздовж західного узбережжя США. За словами метеоролога Кріса Глонінгера, висота хвиль у районі Маверікс сягає 15–18,2 метра. Дослідження також показують, що через Ель-Ніньйо рівень світового океану вже піднявся на 15–30 метрів вище норми, але вважається, що це ще не межа.

Зазначимо, що "День монстрів" — це неофіційна назва, яку дають дням, коли до узбережжя Північної Каліфорнії насуваються надзвичайно високі хвилі. У такі моменти місця для серфінгу, які й без того вважаються складними, перетворюються на одні з найстрашніших і найнебезпечніших хвиль на планеті. Втім, досвідчені серфери сприймають такі умови як випробування майстерності та сміливості.

Серед тих, хто наважився кинути виклик стихії, опинився професійний серфер Кай Ленні: на відеозаписах видно, як він успішно виконує оберти на 360 градусів, стоячи на дошці. У результаті його назвали "королем Ель-Ніньйо".

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