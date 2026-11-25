Результати нового дослідження показали, що на Великому Бар’єрному рифі мешкає значно більше видів, ніж вважалося раніше.

У XIX та XX століттях у розпорядженні вчених були лише візуальні характеристики зразків, зібраних під час польових експедицій. Фрагменти коралів витягували з води, залишали на сонці, а потім обробляли побутовим відбілювачем, щоб видалити живі тканини, залишаючи лише "скелет". Потім вчені детально вивчали їхню форму, щоб встановити, чи належать вони до одного виду. Тепер, завдяки новим технологіям, вченим вдалося просунутися далі, пише Science Alert.

Однак для сучасних вчених, які прагнуть розширити знання про види коралів, ці музейні скелети становлять проблему, оскільки не містять ДНК. Простіше кажучи, їх неможливо використовувати для генетичного аналізу.

За словами провідного наукового співробітника Квінслендського музею Пітера Каумана, наприкінці XX століття вчені переглянули великі архівні колекції коралів і в багатьох випадках дійшли висновку, що межі між видами надто розмиті. Вони припустили, що корали, яким були присвоєні різні назви, насправді належать до одного й того самого виду. У ході цього процесу, який називається синонімізацією, багато видів було об’єднано — і все це без аналізу ДНК.

Види A. fruticosa та A. bullata були "вилучені" з синонімії з A. humilis Фото: QUEENSLAND MUSEUM

У новому дослідженні, проведеному під керівництвом Огастіна Кросбі з Університету Джеймса Кука, вченим вдалося "відродити" 12 видів коралів роду Acropora — їх визнано самостійними видами. Крім того, ще чотири види, приналежність яких залишалася загадкою, тепер також визнані самостійними та валідними видами.

За словами Каумана, щоб отримати необхідні зразки ДНК, дослідникам довелося повторити шлях своїх колег — аж до вивчення тих місць, де ці корали були виявлені вперше. У ході дослідження вчені зібрали невеликі гілочки корала, помістили їх у етанол, а потім зберігали тканини в морозильній камері з ультранизькою температурою.

Деякі зразки, використані в новому дослідженні, були зібрані на Великому Бар’єрному рифі, інші — на Фіджі, у Тонгі, на Філіппінах та в Сінгапурі. Автори також зазначають, що відкриття нових видів на Великому Бар’єрному рифі свідчить про те, що різноманіття коралів Acropora набагато більша, ніж вважалося раніше. Однак це також означає, що кожен із цих видів може мати більш вузький географічний ареал, а отже, бути більш вразливим.

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