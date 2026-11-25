Співробітники Лісової служби США вручали нагороди ведмедям, що мешкають на Алясці, коли натрапили на голодну норку, яка кинула виклик хижакам — вона теж отримала нагороду.

Останні кілька тижнів співробітники Лісової служби США займаються врученням нагород чорним і бурим ведмедям, що мешкають на території національного лісу Тонгасс на південному сході Аляски — це відбувається в рамках щорічної премії "Ведмеді Анана" (Anan Bear Awards). Однак тепер вчені порушили традицію, вручивши премію зовсім іншого виду, пише Popular Science.

Нагороду отримала голодна норка (Neogale vison), яка кинула виклик ведмедям у пошуках їжі. Голодна тваринка, яку помітили в районі струмка Анан-Крік, отримала нагороду "Цілеспрямованість" за неймовірну наполегливість у пошуках їжі.

За словами рейнджерів, ця крихітна норка часто з’являлася біля початку стежки та на пляжі в Анан-Крік. Цікаво, що звірятко зовсім не звертало уваги на людей поблизу, будучи повністю зануреним у полювання на дрібних крабів та іншу доступну здобич. Її єдиною метою було — поїсти.

Зазначимо, що Тонгасс — найбільший національний ліс у США, який займає більшу частину південно-східної Аляски. На території цього лісу розташований льодовик Менденхолл та безліч туристичних стежок.

Крім того, ліс є домівкою для величезної кількості видів, зокрема орлів, ведмедів та норок. Тут мешкають білоголові орлани (Haliaeetus leucocephalus), вовки архіпелагу Олександра (Canis lupus ligoni) та ситхінські чорнохвості олені (Odocoileus hemionus sitkensis). Примітно, що в цих лісах зустрічаються всі п’ять видів тихоокеанських лососів Північної Америки: чавича (Oncorhynchus tshawytscha), кижуч (Oncorhynchus kisutch), горбуша (Oncorhynchus gorbuscha), нерка (Oncorhynchus nerka) та кета (Oncorhynchus keta).

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