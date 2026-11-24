Результати нового дослідження свідчать, що кити насправді відіграють значно важливішу роль, ніж можна було б припустити.

Океан покриває більшу частину планети і є домівкою для неймовірної кількості видів, зокрема й найбільших тварин на планеті — китів. Але яку роль морські гіганти відіграють у житті океану — насправді значно важливішу, ніж передбачалося раніше, пише Science Focus.

Кити величезні й живуть сотні років, а тому виникає питання: яку частину океану становить китова сеча? За словами вчених, лише один фінвал здатний виділяти близько 950 літрів сечі на добу, проте моря солоні зовсім не через неї.

Точний об’єм сечі, яку китоподібні виводять в океанічне середовище, поки що не підраховано. Однак морські біологи нещодавно виявили, що китова сеча є життєво необхідною для здоров’я морів: вона сприяє переміщенню величезних мас поживних речовин з одного регіону в інший. За словами вчених, головним чином це відбувається завдяки міграціям: наприклад, вусаті кити регулярно здійснюють тривалі подорожі між теплими та холодними широтами.

Наприклад, самки горбатих китів харчуються в затоці Аляска, а потім долають тисячі кілометрів, щоб дістатися до Гавайського архіпелагу й народити потомство. Справа в тому, що у новонароджених киченят ще немає товстого шару підшкірного жиру, який міг би захистити їх від холоду, тому їм необхідно з’являтися на світ у теплих, комфортних водах. Водночас найкращі місця для харчування китів — це багаті на криль холодні полярні моря.

Коли кити вирушають до місць розмноження, вони, як правило, перестають харчуватися й починають витрачати енергію, накопичену у жирових запасах. У результаті кити виділяють поживні речовини — отримані ними раніше у високих широтах — разом із сечею та екскрементами. Вчені зазначають, що цей процес горизонтального перенесення поживних речовин отримав назву "Великий китовий конвеєр".

Особливу роль у роботі цього конвеєра відіграє саме сеча. Наприклад, дослідження 2025 року показало, що сірі, горбаті та гладкі кити щорічно переносять загалом близько 4000 тонн азоту. При цьому в районі Гавайських островів мігруючі кити збільшують кількість поживних речовин, що надходять у прибережні мілководні води, приблизно удвічі.

Зазначимо, що цей процес надзвичайно важливий, оскільки поживні речовини стимулюють ріст фітопланктону, наповнюючи енергією морські харчові ланцюги. Більше того, вчені вважають, що до початку китобійного промислу ця роль морських гігантів була ще значнішою.

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