Результаты нового исследования показывают, что киты на самом деле играют значительно более важную роль, чем можно было бы предположить.

Океан покрывает большую часть планеты и является домом для невероятного количества видов, в том числе и крупнейших животных на планете — китов. Но какую роль морские гиганты играют в жизни океана — на самом деле значительно более важную, чем предполагалось ранее, пишет Science Focus.

Киты огромны и живут сотни лет, а потому возникает вопрос: какую часть океана составляет китовая моча? По словам ученых, лишь один финвал способен производить около 950 литров мочи в сутки, однако моря соленые вовсе не из-за нее.

Точный объем мочи, которую китообразные привносят в океаническую среду, пока не подсчитан. Однако морские биологи недавно обнаружили, что китовая моча жизненно необходима для здоровья морей: способствует перемещению огромных масс питательных веществ из одного региона в другой. По словам ученых, главным образом это происходит благодаря миграциям: например, усатые киты регулярно совершают длительные путешествия между теплыми и холодными широтами.

Например, самки горбатых китов кормятся в заливе Аляска, а затем преодолевают тысячи километров, чтобы добраться до Гавайского архипелага и произвести на свет потомство. Дело в том, что у новорожденных китят еще отсутствует толстый слой подкожного жира, который мог защитить бы их от холода, поэтому им необходимо появляться на свет в теплых, комфортных водах. В то же время лучшие места для питания китов — это богатые крилем холодные полярные моря.

Когда киты отправляются к местам размножения, они, как правило, перестают питаться и начинают расходовать энергию, накопленную в жировых запасах. В результате киты выделяют питательные вещества — полученные ими ранее в высоких широтах — вместе с мочой и экскрементами. Ученые отмечают, что этот процесс горизонтального переноса питательных веществ получил название "Великий китовый конвейер".

Особую роль в работе этого конвейера играет именно моча. Например, исследование 2025 года показало, что серые, горбатые и гладкие киты ежегодно переносят в общей сложности около 4000 тонн азота. При этом в районе Гавайских островов мигрирующие киты увеличивают количество питательных веществ, поступающих в прибрежные мелководные воды, примерно вдвое.

Отметим, что этот процесс невероятно важен, поскольку питательные вещества стимулируют рост фитопланктона, наполняя энергией морские пищевые цепи. Более того, ученые полагают, что до начала китобойного промысла эта роль морских гигантов была еще значительнее.

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