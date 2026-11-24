Исследователи предупредили, что Эль-Ниньо в Тихом океане достиг невероятного уровня — теперь его можно назвать «мега-Эль-Ниньо», это отразится на всех.

Последние несколько месяцев ученые наблюдают за Эль-Ниньо, развивающимся в Тихом океане. Ранее ученые уже заявили, что явление достигло невероятных масштабов, а потому его назвали "супер-Эль-Ниньо". Теперь новые наблюдения показывают, что климатическое явление в океане преодолело еще один предел — теперь его можно назвать "мега-Эль-Ниньо", пишет Daily Mail.

Эксперты отмечают, что ситуация в Тихом океане уже вышла за рамки всего, что наблюдалось ранее —температура в некоторых районах Тихого океана поднялась на 10°C выше нормы. Ожидается, что этот мощный климатический феномен в ближайшие месяцы окажет влияние на температурный режим и уровень осадков во многих регионах мира.

Эль-Ниньо такого масштаба может иметь катастрофические последствия для дикой природы: оно нарушает состояние богатых питательными веществами вод, которые служат основой местной пищевой цепи. В результате морские львы, морские птицы, пингвины и морские игуаны сталкиваются с нехваткой пищи. Длительный перегрев морских вод может привести к нарушению процессов размножения, массовому голоду и сокращению численности популяций некоторых знаковых для этого региона видов животных.

По словам американского метеоролога Райана Мауэ, наблюдения показывают, что воды в районе Галапагосских островов и у побережья Перу стали теплее на 10°C — этого достаточно, чтобы назвать явление "мега-Эль-Ниньо".

На карте показана обширная полоса исключительно теплой воды, простирающаяся через экваториальную часть Тихого океана Фото: X (Twitter)

Мауэ также представил карту, составленную на основе данных Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. На этой карте видна обширная полоса аномально теплой воды, простирающаяся через экваториальную часть Тихого океана — от побережья Южной Америки в сторону центральной части океана.

Темно-красные и белые участки на карте указывают на то, что температура поверхности моря превышает средние показатели на несколько градусов, а в районе Галапагосских островов и побережья Перу отклонение от нормы достигает почти 10°C. Области, где вода холоднее средней нормы, обозначены синим цветом, что подчеркивает резкий контраст между необычно теплыми водами в восточной и центральной частях Тихого океана и окружающими их акваториями.

Впрочем, ученые признают, что Тихий океан не прогрелся на 10°C повсеместно. Эта цифра относится к локальной "горячей точке" вблизи Южной Америки, тогда как интенсивность явления Эль-Ниньо обычно оценивается по гораздо более обширной акватории центральной части Тихого океана, где отклонения от нормы, как правило, составляют около 3–4°C. И все же, даже эти показатели делают явление самым мощным в истории наблюдений.

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