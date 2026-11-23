Роботизированный подводный аппарат использовался учеными последние три десятилетия, но лишь сегодня ученые наткнулись на нечто особенное.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является самым малоизученным местом в мире. Здесь, в том числе, расположена и самая глубокая точка на Земле, расположенная на дне Тихого океана в пределах Марианской впадины — Бездна Челленджера. Эта точка расположена на глубине почти 11 километров и является одной из самых загадочных в мире, пишет Popular Science.

Невероятная глубина и колоссальное давление, способное раздавить что угодно, значительно усложняют изучение Бездны Челленджера. В результате многие гипотезы о том, что там находится, быстро опровергаются.

Долгое время ученые полагали, что в ледяных и погруженных в абсолютную тьму глубинах жизнь существовать не может. Однако в 1960 году исследователи опровергли эту теорию, обнаружив во впадине живых существ. В недавнем исследовании ученые сделали еще одно открытие — с помощью роботизированного подводного аппарата обнаружили следы мощных вулканических извержений — самых глубоководных из когда-либо задокументированных в океане.

Используя дистанционно управляемый комплекс Jason/Medea, исследователи обнаружили на склоне впадины, на глубине около 6 километров, пирокластические породы — обломки, образовавшиеся в результате бурных вулканических извержений. Эта находка стала настоящей неожиданностью и заставит геологов пересмотреть свои представления об этом регионе. Более того, эксперты считают, что новое открытие может помочь объяснить, почему Бездна Челленджера является самой глубокой точкой в Тихом океане.

По словам доктора Роберта Дж. Стерна, геолога из Техасского университета в Далласе и соавтора нового исследования, взрывной вулканизм вблизи глубоководных желобов — необычное явление, поэтому команда была удивлена. На сегодняшний день это самые глубоко залегающие пирокластические породы, когда-либо обнаруженные в океане.

Отметим, что используемый роб способен на глубине около 6518 метров благодаря оптоволоконному кабелю длиной почти 10 километров. Аппарат также оснащен системами для видео- и фотосъемки, что позволяет ученым исследовать самые глубокие точки мирового океана.

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