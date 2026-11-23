Во время съемок третьего сезона сериала «Голубая планета» (Blue Planet III) ученым удалось запечатлеть момент, когда десятков финвалов объединили усилия ради охоты — это уникальная стратегия.

Финвалы — вторые по величине киты в мире. Известно, что эти киты, как правило, ведут одиночный образ жизни и редко собираются в большие группы и не образуют семейных объединений. Однако недавно, во время съемок третьего сезона сериала "Голубая планета" (Blue Planet III), исследователям удалось заснять уникальную стратегию финвалов, которая ранее никогда не наблюдалась, пишет Daily Mail.

Удивительное поведение финвалов было замечено недалеко от острова Элефант, у побережья Антарктиды, где около 50 гигантов собрались вместе для скоординированной охоты. Ученые наблюдали, как киты выстроились в форме вращающегося кольца, создав своего рода загон вокруг плотного скопления криля. Затем 27-метровые гиганты по очереди заглатывали огромные порции ракообразных — ученые охарактеризовали происходящее как "пиршество" (feeding frenzy).

Отметим, что отдельные свидетельства такого поведения известны давно — время от времени ходили слухи, что финвалы могут охотиться на подобные плотные скопления криля, до сих пор это явление не было предметом прямого научного исследования.

По словам доктора Хелены Херр из Гамбургского университета, наблюдать за подобным событием было невероятно. Даже после многих лет изучения финвалов увидеть такое количество этих огромных животных, кормящихся вместе — нечто удивительное.

Финвалы — второй по величине вид китов — по очереди заглатывали огромные порции крошечного криля Фото: BBC Studios

Ученые и создатели документальных фильмов искали следы этого редкого поведения на протяжении почти 20 лет. Некоторые эксперты предполагали, что плотные шарообразные скопления криля могут привлекать финвалов к водам близ острова Элефант, но это казалось крайне маловероятным.

Доктор Херр отмечает, что настолько крупные группы крайне редко наблюдаются в дикой природе и ранее наблюдались лишь у немногих видов китов. Что касается финвалов, то подобные скопления до сих пор были зафиксированы только в местах их кормления в Южном океане. К счастью, во время съемках третьего сезона ученым все же удалось обнаружить большое скопление финвалов.

Изначально казалось, что киты хаотично перемещаются, сбившись в беспорядочную группу. Затем съемка с дронов показала, что на самом деле они двигаются согласованно, описывая круг вокруг одной точки. Увы, ученым не удалось погрузиться в воду, чтобы подтвердить наличие плотного скопления криля, но все косвенные признаки указывают на то, что это наиболее вероятное объяснение.

Исследователи также заметили, что киты явно предпочитают наклоняться на правый бок — возможно, именно это помогает им координировать свои действия. Поскольку правая часть челюсти у этих китов белая, а левая — черная или серая, ученые полагают, что они могут ориентироваться на своих сородичей, понимая, в какую сторону нужно наклониться. Не исключено также, что киты общаются друг с другом с помощью системы низкочастотных звуковых сигналов.

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