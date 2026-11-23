Рейнджеры национального леса Тонгасс продолжают вручать награды 39 черным и бурым медведям, живущим у ручья Анан-Крик.

Национальный лес Тонгасс — крупнейший в США и является домом для десятков черных и бурых медведей. Ранее шуточными наградами уже были отмечены: медведица, проявляющая гиперопеку, детеныш, так и не понявший, как играть в прятки, и взрослый самец, проявляющий невероятный дзен. На этот раз награду вручили медведю, проявившему невероятную стойкость, Popular Science.

Этим летом на Аляске сотрудники Национальной лесной службы США воочию наблюдали пример невероятной стойкости и упорства. Рейнджеры национального леса Тонгасс, расположенного в юго-восточной части штата, заметили черного медведя (Ursus americanus) со сломанной лапой. Казалось невероятным, что, несмотря на травму, этот сильный зверь продолжал успешно ловить рыбу в ручье Анан-Крик.

За проявленную стойкость самцу присудили награду "Grin & Bear It" 2026 года (название можно перевести как "Стойко перенести невзгоды"). По словам рейнджеров, они не знают, как именно медведь был травмирован, однако их поразила его стойкость. В других диких местах такая травма могла бы стать смертным приговором, но изобилие пищи в Анан-Крик дает этому медведю шанс на выживание.

Отметим, что Национальный лес Тонгасс охватывает большую часть юго-восточной Аляски. На территории леса, как известно, расположен ледник Менденхолл, а также множество пешеходных троп. Кроме того, этот лес является домом для множества птиц и животных, в том числе десятков бурых и черных медведей.

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