Ученые обнаружили верблюда-вампира: он жил на территории США 13 миллионов лет назад (фото)
Исследователи описали новый вид верблюдов через 100 лет после того, как были обнаружены кости странного животного.
Около 13 миллионов лет назад по Великим равнинам Северной Америки бродил верблюд с длинной шеей, как у жирафа и острыми клыками, как у вампира. До недавнего времени у этого верблюда даже не было официального названия. Теперь же ученые описали новый вид верблюдов. Результаты исследования представлены в New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletins, пишет IFLScience.
Окаменелые останки верблюдов с острыми клыками были впервые обнаружены в начале XX века, и они хранились в коллекции Музея естественной истории и науки штата Нью-Мексико (США). Никаких описаний этих находок никто не делал.
Теперь же животное получило официальное название Vampyrocamelus welshi, то есть верблюд-вампир. Дело в том, что этот верблюд имел две пары клыков, которые вырастали только у самцов.
По обе стороны верхней челюсти у самцов этих травоядных животных располагались две пары огромных клыков, длиной около 40 миллиметров, изогнутых назад и имеющих острый конец. Для чего именно предназначались клыки, ученые пока точно не знают.
Возможно, острые зубы служили для защиты от хищников, однако, по мнению авторов исследования, скорее всего, самцы использовали их в конкурентной борьбе за внимание самок.
Этот верблюд с шеей, как у жирафа, обитал около 13 миллионов лет назад на территории современных штатов Техас и Оклахома. Учитывая то, что большая часть скелета верблюдов-вампиров не найдена, сложно понять, как именно выглядело это животное. Кроме черепов, сохранились лишь несколько фрагментов конечностей и стоп, чего недостаточно для полноценной реконструкции.
Найденные останки Vampyrocamelus welshi напоминают представителей Aepycamelus, древних животных, которые внешне чем-то напоминали жирафов. Aepycamelus передвигались на длинных ногах, а их шея, достигавшая 3 метров в высоту, позволяла им питаться листвой с верхушек деревьев. Возможно, верблюд-вампир выглядел так же.
Верблюды появились именно в Северной Америке около 40–60 миллионов лет назад и вымерли около 13 000 лет назад. Предки современных верблюдов мигрировали в Азию и Африку, скорее всего через Берингов сухопутный мост, соединяющий Евразию и Северную Америку. В процессе эволюции эти животные превратились в двугорбых верблюдов, которые живут в Азии и одногорбых верблюдов, которые живут в Африке. Также часть предков верблюдов переместилась в Южную Америку через Панамский перешеек и со временем они эволюционировали в лам и альпак.
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