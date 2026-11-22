Исследователи описали новый вид верблюдов через 100 лет после того, как были обнаружены кости странного животного.

Около 13 миллионов лет назад по Великим равнинам Северной Америки бродил верблюд с длинной шеей, как у жирафа и острыми клыками, как у вампира. До недавнего времени у этого верблюда даже не было официального названия. Теперь же ученые описали новый вид верблюдов. Результаты исследования представлены в New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletins, пишет IFLScience.

Окаменелые останки верблюдов с острыми клыками были впервые обнаружены в начале XX века, и они хранились в коллекции Музея естественной истории и науки штата Нью-Мексико (США). Никаких описаний этих находок никто не делал.

Vampyrocamelus welshi - реконструкция внешнего вида Фото: ScienceAlert

Теперь же животное получило официальное название Vampyrocamelus welshi, то есть верблюд-вампир. Дело в том, что этот верблюд имел две пары клыков, которые вырастали только у самцов.

По обе стороны верхней челюсти у самцов этих травоядных животных располагались две пары огромных клыков, длиной около 40 миллиметров, изогнутых назад и имеющих острый конец. Для чего именно предназначались клыки, ученые пока точно не знают.

Череп Vampyrocamelus welshi Фото: ScienceAlert

Возможно, острые зубы служили для защиты от хищников, однако, по мнению авторов исследования, скорее всего, самцы использовали их в конкурентной борьбе за внимание самок.

Этот верблюд с шеей, как у жирафа, обитал около 13 миллионов лет назад на территории современных штатов Техас и Оклахома. Учитывая то, что большая часть скелета верблюдов-вампиров не найдена, сложно понять, как именно выглядело это животное. Кроме черепов, сохранились лишь несколько фрагментов конечностей и стоп, чего недостаточно для полноценной реконструкции.

Возможно, так выглядел верблюд-вампир Фото: ScienceAlert

Найденные останки Vampyrocamelus welshi напоминают представителей Aepycamelus, древних животных, которые внешне чем-то напоминали жирафов. Aepycamelus передвигались на длинных ногах, а их шея, достигавшая 3 метров в высоту, позволяла им питаться листвой с верхушек деревьев. Возможно, верблюд-вампир выглядел так же.

У современных верблюдов нет таких же вампирских клыков, как у Vampyrocamelus welshi Фото: IFLS

Верблюды появились именно в Северной Америке около 40–60 миллионов лет назад и вымерли около 13 000 лет назад. Предки современных верблюдов мигрировали в Азию и Африку, скорее всего через Берингов сухопутный мост, соединяющий Евразию и Северную Америку. В процессе эволюции эти животные превратились в двугорбых верблюдов, которые живут в Азии и одногорбых верблюдов, которые живут в Африке. Также часть предков верблюдов переместилась в Южную Америку через Панамский перешеек и со временем они эволюционировали в лам и альпак.

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