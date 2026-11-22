Дослідники описали новий вид верблюдів через 100 років після того, як було виявлено кістки дивної тварини.

Близько 13 мільйонів років тому Великими рівнинами Північної Америки блукав верблюд із довгою шиєю, як у жирафа, та гострими іклами, як у вампіра. Донедавна цей верблюд навіть не мав офіційної назви. Тепер же вчені описали новий вид верблюдів. Результати дослідження опубліковано в бюлетені New Mexico Museum of Natural History and Science, пише IFLScience.

Скам’янілі останки верблюдів із гострими іклами були вперше виявлені на початку XX століття, і вони зберігалися в колекції Музею природної історії та науки штату Нью-Мексико (США). Ніхто не складав жодних описів цих знахідок.

Vampyrocamelus welshi — реконструкція зовнішнього вигляду Фото: ScienceAlert

Тепер ця тварина отримала офіційну назву Vampyrocamelus welshi, тобто верблюд-вампір. Справа в тому, що цей верблюд мав дві пари іклів, які виростали лише у самців.

По обидва боки верхньої щелепи у самців цих травоїдних тварин розташовувалися дві пари величезних іклів, довжиною близько 40 міліметрів, вигнутих назад і з гострим кінцем. Для чого саме призначалися ці ікла, вчені поки що точно не знають.

Череп Vampyrocamelus welshi Фото: ScienceAlert

Можливо, гострі зуби слугували для захисту від хижаків, однак, на думку авторів дослідження, найімовірніше, самці використовували їх у конкурентній боротьбі за увагу самок.

Цей верблюд із шиєю, як у жирафа, мешкав близько 13 мільйонів років тому на території сучасних штатів Техас та Оклахома. З огляду на те, що більша частина скелета верблюдів-вампірів не знайдена, важко зрозуміти, як саме виглядала ця тварина. Окрім черепів, збереглися лише кілька фрагментів кінцівок і стоп, чого недостатньо для повноцінної реконструкції.

Можливо, саме так виглядав верблюд-вампір Фото: ScienceAlert

Знайдені рештки Vampyrocamelus welshi нагадують представників роду Aepycamelus — стародавніх тварин, які зовні дещо нагадували жирафів. Aepycamelus пересувалися на довгих ногах, а їхня шия, що сягала 3 метрів у висоту, дозволяла їм харчуватися листям з верхівок дерев. Можливо, верблюд-вампір виглядав так само.

Сучасні верблюди не мають таких самих вампірських іклів, як Vampyrocamelus welshi Фото: IFLS

Верблюди з’явилися саме в Північній Америці близько 40–60 мільйонів років тому і вимерли близько 13 000 років тому. Предки сучасних верблюдів мігрували до Азії та Африки, найімовірніше через Берингову сухопутну перешийок, що з'єднує Євразію та Північну Америку. У процесі еволюції ці тварини перетворилися на двогорбих верблюдів, які мешкають в Азії, та одногорбих верблюдів, які мешкають в Африці. Також частина предків верблюдів переселилася до Південної Америки через Панамський перешийок і з часом еволюціонувала в лам та альпак.

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