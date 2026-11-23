Рейнджери національного лісу Тонгасс продовжують вручати нагороди 39 чорним і бурим ведмедям, які мешкають біля струмка Анан-Крік.

Національний ліс Тонгасс — найбільший у США, де мешкають десятки чорних і бурих ведмедів. Раніше жартівливими нагородами вже були відзначені: ведмедиця, яка проявляє гіперопіку, дитинча, яке так і не зрозуміло, як грати в хованки, та дорослий самець, який демонструє неймовірний дзен. Цього разу нагороду вручили ведмедю, який проявив неймовірну стійкість, — повідомляє Popular Science.

Цього літа на Алясці співробітники Національної лісової служби США на власні очі стали свідками прикладу неймовірної стійкості та наполегливості. Рейнджери національного лісу Тонгасс, розташованого в південно-східній частині штату, помітили чорного ведмедя (Ursus americanus) зі зламаною лапою. Здавалося неймовірним, що, незважаючи на травму, цей сильний звір продовжував успішно ловити рибу в струмку Анан-Крік.

За проявлену стійкість самцеві присудили нагороду "Grin & Bear It" 2026 року (назву можна перекласти як "Стійко перенести негаразди"). За словами рейнджерів, вони не знають, як саме ведмідь отримав травму, проте їх вразила його стійкість. У інших диких місцях така травма могла б стати смертним вироком, але достаток їжі в Анан-Крік дає цьому ведмедю шанс на виживання.

Зазначимо, що Національний ліс Тонгасс охоплює більшу частину південно-східної Аляски. На території лісу, як відомо, розташований льодовик Менденхолл, а також безліч пішохідних стежок. Крім того, цей ліс є домівкою для безлічі птахів і тварин, зокрема десятків бурих і чорних ведмедів.

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