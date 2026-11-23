Під час зйомок третього сезону серіалу "Блакитна планета" (Blue Planet III) вченим вдалося зафіксувати момент, коли десятки фінвалів об’єднали зусилля заради полювання — це унікальна стратегія.

Фінвали — другі за розміром кити у світі. Відомо, що ці кити, як правило, ведуть одиночний спосіб життя, рідко збираються у великі групи та не утворюють сімейних угруповань. Однак нещодавно, під час зйомок третього сезону серіалу "Блакитна планета" (Blue Planet III), дослідникам вдалося зафіксувати унікальну стратегію фінвалів, яка раніше ніколи не спостерігалася, пише Daily Mail.

Дивовижну поведінку фінвалів було помічено неподалік від острова Елефант, біля узбережжя Антарктиди, де близько 50 гігантів зібралися разом для скоординованого полювання. Вчені спостерігали, як кити вишикувалися у формі обертового кільця, створивши своєрідний загін навколо щільного скупчення криля. Потім 27-метрові гіганти по черзі заковтували величезні порції ракоподібних — вчені охарактеризували те, що відбувалося, як "бенкет" (feeding frenzy).

Зазначимо, що окремі свідчення такої поведінки відомі вже давно — час від часу ходили чутки, що фінвали можуть полювати на подібні щільні скупчення криля, але досі це явище не було предметом безпосереднього наукового дослідження.

За словами доктора Гелени Херр із Гамбурзького університету, спостерігати за подібною подією було неймовірно. Навіть після багатьох років вивчення фінвалів побачити таку кількість цих величезних тварин, які годуються разом, — це щось дивовижне.

Фінвали — другий за розміром вид китів — по черзі ковтали величезні порції крихітного криля Фото: BBC Studios

Вчені та режисери документальних фільмів шукали сліди цієї рідкісної поведінки протягом майже 20 років. Деякі експерти припускали, що щільні кулясті скупчення криля можуть приваблювати фінвалів до вод поблизу острова Елефант, але це здавалося вкрай малоймовірним.

Доктор Херр зазначає, що настільки великі групи вкрай рідко зустрічаються у дикій природі і раніше спостерігалися лише у небагатьох видів китів. Що стосується фінвалів, то подібні скупчення досі фіксувалися лише в місцях їхнього годування в Південному океані. На щастя, під час зйомок третього сезону вченим все ж вдалося виявити велике скупчення фінвалів.

Спочатку здавалося, що кити хаотично переміщуються, збившись у безладну групу. Потім зйомка з дронів показала, що насправді вони рухаються злагоджено, описуючи коло навколо однієї точки. На жаль, вченим не вдалося зануритися у воду, щоб підтвердити наявність щільного скупчення криля, але всі непрямі ознаки вказують на те, що це найімовірніше пояснення.

Дослідники також помітили, що кити явно воліють нахилятися на правий бік — можливо, саме це допомагає їм координувати свої дії. Оскільки права частина щелепи у цих китів біла, а ліва — чорна або сіра, вчені припускають, що вони можуть орієнтуватися на своїх родичів, розуміючи, у який бік потрібно нахилитися. Не виключено також, що кити спілкуються один з одним за допомогою системи низькочастотних звукових сигналів.

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