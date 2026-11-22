Вовки виють з різних причин. Але, всупереч поширеному міфу, жодна з них не пов’язана з видом Місяця.

Вовки вміють гавкати, скиглити й гарчати, але найбільше вони відомі саме своїм характерним виттям. Цей трохи моторошний звук здатний доноситися на величезні відстані. Але чому вовки насправді виють? Така поведінка зумовлена зовсім не видом Місяця, як зазвичай вважають, а необхідністю підтримувати складні соціальні зв’язки, пише Live Science.

Арік Кершенбаум із Кембриджського університету (Велика Британія) зазначає, що вовки можуть вити як поодинці, так і групами. Одинокі вовки виють, коли хочуть відновити контакт зі своєю зграєю. Члени зграї можуть сильно розсідатися, і коли їм потрібно зібратися разом для полювання, догляду за потомством або захисту своєї території, виття допомагає їм знайти одне одного. Водночас вовки, які покинули свою зграю, за допомогою виття можуть шукати собі нову зграю або пару.

Тамаш Фараго з Будапештського університету, Угорщина, зазначає, що зграя вовків виє хором, коли хоче відігнати іншу зграю та позначити межі своєї території. У цьому випадку вовки виють активніше, якщо зграя повернулася з полювання з здобиччю або ж у ній багато цуценят.

За словами Кершенбаума, колективне виття вовків часто має соціальний характер. Ці хижаки виють разом, щоб зміцнити соціальну згуртованість. Тваринам приємно відчувати себе в безпеці, перебуваючи поруч із родичами.

Виття вовка на відкритій місцевості можна почути на відстані до 16 кілометрів. Виття складається з поєднання низькочастотних і високочастотних звуків. Останні містять багато інформації про вовка, який видає ці звуки, зазначають вчені.

Виття вовків відрізняється залежно від виду та підвиду. Як показали дослідження, у кожної групи вовків є своєрідний звуковий діалект — це набір певних типів виття, які використовуються з різною частотою.

Існує поширена думка, що вовки виють на Місяць. Але вчені стверджують, що насправді це міф і жодного зв’язку між виттям та фазою Місяця не існує. Дослідники припускають, що в епоху до появи електричного освітлення люди частіше бували на вулиці тоді, коли на небі було видно повний Місяць, і саме тоді вони чули виття вовків.

До речі, виття собак, які походять від вовків, може відрізнятися від виття вовків, але все залежить від породи. Як показують дослідження, більш давні породи собак, генетично ближчі до вовків, виють частіше. Водночас сучасні породи собак частіше гавкають, ніж виють.

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