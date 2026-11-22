Волки воют по разным причинам. Но, вопреки распространенному мифу, ни одна из них не связана с видом Луны.

Волки умеют лаять, скулить и рычать, но больше всего они известны именно своим характерным воем. Этот жутковатый звук способен преодолевать огромные расстояния. Но почему волки на самом деле воют? Такое поведение вызвано вовсе не видом Луны, как принято считать, а необходимостью поддерживать сложные социальные связи, пишет Live Science.

Арик Кершенбаум из Кембриджского университета, Великобритания, говорит, что волки могут выть как в одиночку, так и группами. Одинокие волки воют, когда хотят восстановить контакт со своей стаей. Члены стаи могут сильно рассредоточиться, и когда им нужно собраться вместе для охоты, заботы о потомстве или защиты своей территории, вой помогает им найти друг друга. В то же время волки, которые покинули свою стаю с помощью воя могут искать себе новую стаю или пару.

Тамаш Фараго из Будапештского университета, Венгрия, говорит, что стая волком воет хором, когда хочет отогнать другую стаю и обозначить границы своей территории. Волки в данном случае воют более активно, если стая вернулась с охоты с добычей или же в ней много щенков.

По словам Кершенбаума, коллективный вой волков часто носит социальный характер. Эти хищники воют вместе, чтобы укрепить социальную сплоченность. Животным приятно чувствовать себя в безопасности, находясь рядом с родственниками.

Вой волка на открытой местности можно услышать на расстоянии до 16 километров. Вой состоит из сочетания низкочастотных и высокочастотных звуков. Последние несут массу информации о волке, который издает эти звуки, говорят ученые.

Вой волков различается в зависимости от вида и подвида. Как показали исследования, у каждой группы волков есть своего рода звуковой диалект – это набор определенных типов воя, которые используются с разной частотой.

Существует распространенное мнение, что волки воют на Луну. Но ученые говорят, что на самом деле это миф и никакой связи между воем и видом Луны не существует. Исследователи предполагают, что в эпоху до появления электрического освещения люди чаще бывали на улице тогда, когда в небе была видна полная Луна и именно тогда они слышали вой волков.

Кстати, вой собак, которые произошли от волков, может отличаться от воя последних, но все зависит от породы. Как показывают исследования, более древние породы собак, генетически более близкие к волкам, воют чаще. В то же время современные породы собак чаще лаю, чем воют.

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