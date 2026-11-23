Роботизований підводний апарат використовувався вченими протягом останніх трьох десятиліть, але лише сьогодні вчені натрапили на щось особливе.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є найменш дослідженим місцем у світі. Саме тут, зокрема, розташована найглибша точка на Землі, що знаходиться на дні Тихого океану в межах Маріанської западини — Безодня Челленджера. Ця точка розташована на глибині майже 11 кілометрів і є однією з найзагадковіших у світі, пише Popular Science.

Неймовірна глибина та колосальний тиск, здатний розчавити що завгодно, значно ускладнюють дослідження Безодні Челленджера. Як наслідок, багато гіпотез щодо того, що там знаходиться, швидко спростовуються.

Довгий час вчені вважали, що в крижаних і занурених у абсолютну темряву глибинах життя існувати не може. Однак у 1960 році дослідники спростували цю теорію, виявивши у западині живих істот. У недавньому дослідженні вчені зробили ще одне відкриття — за допомогою роботизованого підводного апарата виявили сліди потужних вулканічних вивержень — найглибководніших із тих, що коли-небудь були задокументовані в океані.

За допомогою дистанційно керованого комплексу Jason/Medea дослідники виявили на схилі улоговини, на глибині близько 6 кілометрів, пірокластичні породи — уламки, що утворилися в результаті бурхливих вулканічних вивержень. Ця знахідка стала справжньою несподіванкою і змусить геологів переглянути свої уявлення про цей регіон. Більше того, експерти вважають, що нове відкриття може допомогти пояснити, чому Безна Челленджера є найглибшою точкою в Тихому океані.

За словами доктора Роберта Дж. Стерна, геолога з Техаського університету в Далласі та співавтора нового дослідження, вибуховий вулканізм поблизу глибоководних жолобів — незвичайне явище, тому команда була здивована. На сьогодні це найглибше залягаючі пірокластичні породи, які коли-небудь виявляли в океані.

Зазначимо, що цей робот здатний працювати на глибині близько 6518 метрів завдяки оптоволоконному кабелю довжиною майже 10 кілометрів. Апарат також оснащений системами для відео- та фотозйомки, що дозволяє вченим досліджувати найглибші точки світового океану.

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